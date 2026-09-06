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コモ、シニガーリアがUEFAの承認を受けてチャンピオンズリーグ初開催へ 90日間の「建設の奇跡」を成し遂げる
歴史ある会場にゴーサイン
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャは90日未満で完了した迅速な改修工事を経て、UEFAカテゴリー4の承認を取得した。この認定により、代替開催地に指定されていたレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムへの移転をコモは回避することになった。ファブレガス監督率いるチームはこれで、木曜夜のチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でライプツィヒをホームに迎える。
大胆な改修でスタジアムが一変
クラブのインドネシア人オーナーの資金提供を受け、コモは地元自治体と連携し、老朽化したチューブラー式のクルヴァ・オヴェストを解体して、UEFAの基準を満たす常設の鉄筋コンクリート製スタンドを建設した。ピッチは2メートル拡張され、ファブレガスのポゼッション重視の哲学に対応するため、次世代のハイブリッド芝へと張り替えられた。この大規模改修には、照明設備の更新、メディアエリアの再構成、トイレ設備の全面改修、そして内部セキュリティーシステムの近代化も含まれていた。
湖畔の熱狂空間でデビューへ
distintiセクションの仮設チューブ構造物によりカップ戦での収容人数は約1万1000席に制限されているものの、この一戦のチケットは数分で完売した。ファブレガスは、この絵のように美しい湖畔のスタジアムを、小さなラ・ボンボネーラを思わせる威圧的なるつぼへと変貌させることを目指している。現役時代にチャンピオンズリーグ通算104試合出場を記録した指揮官は、その実績を大いに生かし、コモの欧州デビューを導く考えだ。
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好調のホームチームがドイツ勢に挑む
ホストチームは、セリエAの3試合で勝ち点7を獲得し、金曜日のジェノア戦での4-1の快勝を含めて、自信に満ちた状態でこの一戦に臨む。対照的に、ライプツィヒは欧州の18試合連続でクリーンシートなし、さらにチャンピオンズリーグ本大会の直近10試合でわずか1勝という惨憺たる成績を背負って乗り込む。昨季リーグ戦でわずか29失点、今季ここまで3失点しかしていないコモの堅固な最終ラインは、このブンデスリーガ勢にとって厳しい試練となるはずだ。
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