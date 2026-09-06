distintiセクションの仮設チューブ構造物によりカップ戦での収容人数は約1万1000席に制限されているものの、この一戦のチケットは数分で完売した。ファブレガスは、この絵のように美しい湖畔のスタジアムを、小さなラ・ボンボネーラを思わせる威圧的なるつぼへと変貌させることを目指している。現役時代にチャンピオンズリーグ通算104試合出場を記録した指揮官は、その実績を大いに生かし、コモの欧州デビューを導く考えだ。