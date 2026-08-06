2002年生まれのコウトは、コリチーバでキャリアをスタートし、2020年にマンチェスター・シティへ移籍した。その後はジローナ、ブラガ、ボルシア・ドルトムントで経験を積み、2025年にドイツのクラブへ完全移籍した。





ダイナミックで高い技術を備えるコウトは、右サイドの複数のポジションをこなすことができ、ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、クラブワールドカップで培った経験をコモにもたらす。





国際舞台では、2019年にブラジル代表の一員としてFIFA U-17ワールドカップを制し、2023年にA代表デビューを果たした。



