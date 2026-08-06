クラブの公式サイトで伝えられているように、コモ1907は、ブラジル代表の右サイドバックであるヤン・コウトをボルシア・ドルトムントからレンタルで獲得したことを喜んで発表した。期間は2026-27シーズンまでとなる。
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コモ、コウトの加入を正式発表。ファブレガス「勇気ある選手」
キャリア
2002年生まれのコウトは、コリチーバでキャリアをスタートし、2020年にマンチェスター・シティへ移籍した。その後はジローナ、ブラガ、ボルシア・ドルトムントで経験を積み、2025年にドイツのクラブへ完全移籍した。
ダイナミックで高い技術を備えるコウトは、右サイドの複数のポジションをこなすことができ、ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、クラブワールドカップで培った経験をコモにもたらす。
国際舞台では、2019年にブラジル代表の一員としてFIFA U-17ワールドカップを制し、2023年にA代表デビューを果たした。
ファブレガスとコウトのコメント
コモ1907の指揮官セスク・ファブレガスは、次のようにコメントした。「ヤンは勇敢で技術力の高い選手で、右サイドで我々に複数の選択肢をもたらしてくれる。前に出てプレーすることを好み、優れたエネルギーを持ち、我々のプレースタイルにもよく適応している。まだ若いが、すでに重要な経験を積んでおり、我々とともにさらに成長していけると信じている」
加入にあたり、ヤンは次のように語った。「ここに来ることができてとてもうれしい。チームのプレースタイルとその哲学がとても気に入っているし、チームがさらに成長できるよう力になりたい。この移籍は自分のキャリアにとって重要なステップだと思うし、始まるのが待ちきれない」
写真
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