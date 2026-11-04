コモ旋風が圧巻！ランスの本拠地で9-1、イタリア記録と4位

91分 ゴール - リベラリが、この夜のゴールに加えて2アシスト目となる縦パスを送る。オフサイドラインぎりぎりから抜け出したパパッチョーリがリセールとの1対1を制した。副審は旗を上げたが、VARの確認を経てゴールが認められた。

69分 ゴール - リベラリとのワンツーで抜け出したバトゥリーナがリセールと1対1に。最後のボールコントロールは完璧ではなかったものの、こちらもリセールを破り、8-1とした。

65分 ゴール - ランスがわずかに反撃の姿勢を見せ、CKから一矢報いる。ファーサイドのペナルティエリア際に構えていたアギラルが、落ちてくるボールに体勢を合わせてダイレクトボレー。ボールをしっかり捉えてゴール隅に送り込み、ビュテズを破った。

62分 ゴール - ハコボ・ラモンのロングボールが、サイドで完全にフリーとなっていたリベラリに渡る。イタリア人選手はカウンターで持ち上がり、ペナルティエリアに入ると、リセールのタイミングを外してニアサイドへシュート。対応に落ち度のあったリセールを破った。

58分 ゴール - コモがまたも電光石火のカウンターから得点。ニコ・パスの正確なパスを受けたドゥヴィカスがカーブを描くように動き、飛び出したリセールのニアサイドを破った。

53分 ゴール - CKから左でボールを受けたミジャがゴール前へクロス。ケンプフが体をひねりながら見事なヘディングを決め、チーム5点目を挙げた。

46分 ゴール - 開始早々、コモが再び得点。今度はニコ・パスがペナルティエリア内へのパスコースを見つけ、右からまたも走り込んだダ・クーニャへ。ダ・クーニャが左足のダイレクトシュートをファーサイドに決め、4-0とした。

40分 ヘスス・デ・ミゲルを追悼するゴールパフォーマンス - アルゼンチン人のニコ・パスは控えめに喜びを表した。彼が生まれたテネリフェでは、このほどアンドラの選手ヘスス・デ・ミゲルが、テネリフェ戦の最中に心停止に見舞われ、亡くなる悲しい出来事があった。ニコ・パスはベンチへ走り、不運に見舞われた選手の写真がプリントされたシャツを手に取ってカメラに掲げた。

40分 ゴール - コモのショーは続く！ コモの致命的なカウンターから、ダ・クーニャがドゥヴィカスへ縦パス。ドゥヴィカスがニコ・パスへ展開すると、わずかにポジションを外していたリセールを見逃さず、強烈かつ正確なシュートで打ち抜いた。

32分 ゴール - ジェノアが5本のパスでビュテズからゴールまでつなぐ、見事な攻撃を披露。GKが左のバジェへボールを送り、バジェから受けたペローネが反転して右のニコ・パスへ展開する。アルゼンチン人のニコ・パスが深く進入してファーサイドへクロスを送ると、勢いよく走り込んだバジェが、体勢を崩しながらもダイレクトボレーでゴール前へ折り返す。最後はドゥヴィカスが押し込み、自身2点目を挙げた。

25分 チャンス - コウトがドゥヴィカスへつなぎ、ドゥヴィカスがニコ・パスへ落とす。ニコ・パスは次のプレーにつながるトラップからワンツーで守備を突破し、リセールと1対1に。しかし、飛び出したリセールがアルゼンチン人選手のドリブル突破を阻んだ。

17分 - イヴァノヴィッチとケンプフが頭同士で激しく衝突。ピッチ上の選手たちの間に心配が広がり、試合は少なくとも1分間中断した。2人はメディカルスタッフの助けを受けて回復し、プレーに戻った。

15分 PK判定もVARで取り消し - トヴァンが右からゴールライン際まで進み、ペナルティエリア中央へクロス。カケレが腕を広げた状態でコースに入り、ボールを胸に当てた。主審はPKを与えたが、長い確認の末、VARがサッジ主審にモニターでの確認を促し、判定は取り消された。

7分 ゴール - コモがCKをショートで始め、続くクロスがファーサイドのペローネへ。MFは高く跳び上がり、クロスが来た側に当たる、自身から見てファーサイドのポストを狙ってヘディング。だが、ボールの軌道上で素早く反応して押し込んだのはドゥヴィカスだった。

1分 - 早速トヴァンが敵陣のアタッキングサードでボールを奪い、ビュテズの守るゴールへダイレクトシュート。しかし、ビュテズは好位置から難なくセーブした。

0分 21時、ボラール＝ドゥレリス競技場でキックオフ

試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら