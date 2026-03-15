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コモ対ローマ、CMの選手評価：ディアオが試合の流れを変え、ドゥヴィカスが容赦ない。コネは精彩を欠く
方法
ブテズ 6 – 前半は、ペレグリーニのクロスに対して低く飛び出した場面を除けば、ほとんど出番がなかった。マレンが決めたPKに対しては為す術がなかった。
ラモン 6.5 – サイドを激しく駆け上がり、攻撃面で絶えず脅威を与え続けたため、ガスペリーニ監督はウェズリーに彼を厳重にマークするよう指示した。 前半終了間際、絶好のチャンスで同点に迫った。後半もチーム内で最も活躍した選手の一人だった。
ディエゴ・カルロス 6.5 – エル・シャアラウィへのファウルでPKを献上したが、それ以外はミスが少なく、決勝ゴールを決めてその失態を挽回した。
ケンプフ 6 – 前半、ローマはチャンスをほとんど作れなかったが、彼はジャロロッシの攻撃をうまく抑え込んだ。
（46分よりドゥヴィカス 7：センターフォワードを置かない戦術は前半のみ。投入後15分も経たずに同点ゴールを決めた）。
スモルチッチ 6 – 試合を通して注意深く、ミスなくプレーした。
セルジ・ロベルト 5 – 6分に重大なミスを犯す。ディエゴ・カルロスへのパスをミスし、エル・シャアラウィを先回りしようとした際にPKを献上した。 その後、ウェズリーが素晴らしいセーブで同点のチャンスを阻止した。前半はマンチーニやマレンとの小競り合いで特に目立った。
（46分よりディアオ 7：ローマの守備陣にとって手強い存在。彼の投入が試合の流れを変え、ウェズリーの退場も招いた）。
ダ・クーニャ 6.5 – ダイナミックで予測不能な選手。攻撃でも守備でも有用だ。終盤にはクロスバーを叩くシュートも放った。
（86分よりヴァン・デル・ブレント SV）。
ヴァッレ 7 – 前線に顔を出すと常に脅威となる。前半にスヴィラールを脅かし、その直後にセルジ・ロベルトへ完璧なクロスを送るが、ウェズリーに先を越された。 その後、ドゥヴィカスへの決定的なアシストを供給した。
カケレ 6 – コモの素晴らしい連携プレーから試合最初のシュートを放ち、試合の口火を切ったが、エル・シャアラウィにブロックされた。それでも、落ち着いてプレーし、相手に狙いを定めさせない試合運びを見せた。
（67分よりペローネ：中盤にバランスをもたらした）。
バトゥリーナ 6.5 – 右サイドからスタートし、その後左サイドへ移動。相手にとって常に読みづらく、数々のチャンスを作り出した。しかし70分、2-1とするチャンスを逃した。
ニコ・パス 6.5 – 徐々に試合に馴染んでいった。15分、コネのミスを突いて絶好のチャンスを迎えたが、スヴィラールにゴールを阻まれた。前半終了間際、同点となる可能性のあるチャンスを逃した。 それでもローマの守備陣にとっては常に脅威であり続けた。
（77分よりロドリゲス 評価なし）。
監督：ファブレガス 7 – コモは華麗で攻撃的なサッカーを見せた。序盤にリードを許したものの、見事に反撃し、4位という順位は十分にふさわしい。
ローマ
ローマ
スヴィラル 6 – 15分に最初の奇跡が起きた。ニコ・パズがペナルティエリア内からシュートを放ったが、彼は体を伸ばして好セーブを見せた。ヴァッレのシュートも好セーブで防いだが、ドゥヴィカスのゴールに関してはもう少し対応できたはずだ。終盤にはディアオのシュートに対してもまた素晴らしいセーブを見せた
ギラルディ 6 – 守備陣で唯一面目を保った選手。ミスは少なく、最後まで諦めなかった
マンチーニ 5.5 – シニガリアは、第1戦でのラモンやファブレガスとの口論を許さず、ボールに触れるたびに彼にブーイングを浴びせた。ンディッカ不在の中、彼は中盤の要として奮闘したが、試合を通して苦戦し、コモの同点ゴールを許した責任を背負っている。
エルモソ 5 – 1ヶ月ぶりに先発復帰。彼の担当エリアではバトゥリーナがパニックを引き起こした。コモはハイペースで攻めてきたが、経験のおかげで持ちこたえた。その後、ドゥヴィカスのゴールでオフサイドトラップを失敗（70分よりジオルコフスキ 6）
チェリック 5 – 攻撃面でミスが多く、守備面でも前回の試合に比べて自信がなさそうだった。その後、負傷により途中交代（70分 ツィミカス 5.5：存在はするが目立たない）
クリスタンテ 5.5 – 身体でぶつかるが、コモの選手たちが四方八方から迫り、ついていけなかった。
コネ 5 – マヌはブレーキをかけたままのスタート（ジェノヴァでも同様だった）で、15分には彼のミスパスからニコ・パズに絶好のチャンスを許した。息切れしているように見える
ウェスリー 5.5 – 攻撃よりも守備に意識が向いている。前半、セルジ・ロベルトへの素晴らしいセーブで失点を防いだ。65分に退場となったが、この2枚目のイエローカードは出るべきではなかった。ファウルを犯したのはレンシュだ。
ペッレグリーニ 5 – 存在感がほぼ皆無。ボローニャ戦に比べて一歩後退した（67分よりピシッリ 6：ミスは少ない）
エル・シャアラウィ 6.5 – 最大のサプライズ。2ヶ月以上ぶりに先発復帰。ディエゴ・カルロスを先読みしてPKを獲得。ピッチに立っている間は献身的にプレーした（55分よりレンシュ 5.5：試合に全く絡めなかった）
マレン 6.5 – 開始6分で今季7点目となるPKを決めた。その後はローマが守備に徹し、チャンスは訪れなかった。1-1直後のカウンターではもっとうまくやれたはずだが、ペレグリーニをすぐに投入する必要はなかった（67分よりヴァズ 6：活躍の機会なし）
監督：ガスペリーニ 5.5 – ローマは6位に返り咲いた。課題はあるが、昨日のジャロロッシのプレーは不十分だった。