コモ対ローマ、CMの選手評価：ディアオが試合の流れを変え、ドゥヴィカスが容赦ない。コネは精彩を欠く

ブテズ 6 – 前半は、ペレグリーニのクロスに対して低く飛び出した場面を除けば、ほとんど出番がなかった。マレンが決めたPKに対しては為す術がなかった。

ラモン 6.5 – サイドを激しく駆け上がり、攻撃面で絶えず脅威を与え続けたため、ガスペリーニ監督はウェズリーに彼を厳重にマークするよう指示した。 前半終了間際、絶好のチャンスで同点に迫った。後半もチーム内で最も活躍した選手の一人だった。

ディエゴ・カルロス 6.5 – エル・シャアラウィへのファウルでPKを献上したが、それ以外はミスが少なく、決勝ゴールを決めてその失態を挽回した。

ケンプフ 6 – 前半、ローマはチャンスをほとんど作れなかったが、彼はジャロロッシの攻撃をうまく抑え込んだ。

（46分よりドゥヴィカス 7：センターフォワードを置かない戦術は前半のみ。投入後15分も経たずに同点ゴールを決めた）。

スモルチッチ 6 – 試合を通して注意深く、ミスなくプレーした。

セルジ・ロベルト 5 – 6分に重大なミスを犯す。ディエゴ・カルロスへのパスをミスし、エル・シャアラウィを先回りしようとした際にPKを献上した。 その後、ウェズリーが素晴らしいセーブで同点のチャンスを阻止した。前半はマンチーニやマレンとの小競り合いで特に目立った。

（46分よりディアオ 7：ローマの守備陣にとって手強い存在。彼の投入が試合の流れを変え、ウェズリーの退場も招いた）。

ダ・クーニャ 6.5 – ダイナミックで予測不能な選手。攻撃でも守備でも有用だ。終盤にはクロスバーを叩くシュートも放った。

（86分よりヴァン・デル・ブレント SV）。

ヴァッレ 7 – 前線に顔を出すと常に脅威となる。前半にスヴィラールを脅かし、その直後にセルジ・ロベルトへ完璧なクロスを送るが、ウェズリーに先を越された。 その後、ドゥヴィカスへの決定的なアシストを供給した。

カケレ 6 – コモの素晴らしい連携プレーから試合最初のシュートを放ち、試合の口火を切ったが、エル・シャアラウィにブロックされた。それでも、落ち着いてプレーし、相手に狙いを定めさせない試合運びを見せた。

（67分よりペローネ：中盤にバランスをもたらした）。

バトゥリーナ 6.5 – 右サイドからスタートし、その後左サイドへ移動。相手にとって常に読みづらく、数々のチャンスを作り出した。しかし70分、2-1とするチャンスを逃した。

ニコ・パス 6.5 – 徐々に試合に馴染んでいった。15分、コネのミスを突いて絶好のチャンスを迎えたが、スヴィラールにゴールを阻まれた。前半終了間際、同点となる可能性のあるチャンスを逃した。 それでもローマの守備陣にとっては常に脅威であり続けた。

（77分よりロドリゲス 評価なし）。

監督：ファブレガス 7 – コモは華麗で攻撃的なサッカーを見せた。序盤にリードを許したものの、見事に反撃し、4位という順位は十分にふさわしい。