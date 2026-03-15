コモ対ローマ 2-1：試合結果

コモ（3-4-2-1）：ブテズ；ラモン、ディエゴ・カルロス、ケンプフ（46分 ディアオ）；スモルチッチ、セルジ・ロベルト（46分 ドゥヴィカス）、ダ・クーニャ（87分 ファン・デル・ブレムプト）、アレックス・ヴァッレ；ニコ・パス（77分 ロドリゲス）、カケレット；バトゥリーナ。 控え：ラド、モレノ、モラタ、ゴルダニガ、ファン・デル・ブレムプト、ヴィゴリート・M、ヴォイヴォダ、ロドリゲス、キュン、カヴリナ、トーンクヴィスト。監督：ファブレガス。
ローマ（3-4-1-2）：スヴィラル；ギラルディ、マンチーニ、エルモソ（70分 ジオルコフスキ）；チェリク（70分 ツィミカス）、クリスタンテ、コネ、ウェズリー；ペッレグリーニ（67分 ピシッリ）；エル・シャアラウィ（56分 レンシュ）、マレン（67分 ヴァズ）。 控え：ゴリーニ、デ・マルツィ、レンシュ、アンジェリーノ、ツィミカス、ジオルコフスキ、エル・アイナウイ、ピシリ、ヴェントゥリーノ、ヴァズ、サラゴサ。監督：ガスペリーニ。
主審：マッサ（インペリア）。副審：メリ、アラッシオ。第4審判：ソッツァ。VAR：ファッブリ。AVAR：ガリリオ。
警告：ウェズリー（R）、カケレ（C）、ディエゴ・カルロス（C）、ギラルディ（R）
退場：ウェズリー（R）
得点者：7分 マレン（R）、59分 ドゥヴィカス（C）、79分 ディエゴ・カルロス（C）