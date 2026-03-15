コモ対ローマ戦の審判団：主審：ダヴィデ・マッサ（インペリア）
副審：メリ、アラッシオ
第4審判：ソッツァ
VAR：ファッブリ
AVAR：ガリリオ
コモ対ローマ戦の審判団：主審：ダヴィデ・マッサ（インペリア）
7分、コモ対ローマ戦は早々に動きを見せ、マレンがPKを決めてローマが先制した。すべてはカケレの軽率なバックパスから始まり、それがディエゴ・カルロスを不意を突いた。元セビージャのDFはエル・シャアラウィへのタックルが遅れ、彼は地面に倒れた。 マッサ主審は迷うことなく即座にPKを宣告した。DAZNのルカ・マレッリは主審の判定に同意し、「足掛けはあり、これはペナルティ対象外となるSPA（危険なプレー）であり、マッサ主審はディエゴ・カルロスにイエローカードを出さなかった。一方で、これはDOGSO（危険なプレーによる退場）ではなく、もしDOGSOであれば主審はレッドカードを出すべきだった」と解説した。
65分、コモがカウンターを仕掛け、バトゥリーナがディアオにパスを通す。ディアオはレンシュとの競り合いに勝ち、レンシュは彼を引き留めたものの、止めることはできなかった。 そこでウェスリーが止めようとするが、彼はすでに警告を受けていたため、退場処分となった。DAZNのルカ・マレッリは疑問を呈している。「正面からのリプレイを見ると、ウェスリーは接触を強めていないように見えるが、レンシュがユニフォームを掴んで引き止めている。マッサ主審は、SPV（ビデオアシスタントレフェリー）の判定に基づき、ウェスリーのファウルと判断したようだ」。