7分、コモ対ローマ戦は早々に動きを見せ、マレンがPKを決めてローマが先制した。すべてはカケレの軽率なバックパスから始まり、それがディエゴ・カルロスを不意を突いた。元セビージャのDFはエル・シャアラウィへのタックルが遅れ、彼は地面に倒れた。 マッサ主審は迷うことなく即座にPKを宣告した。DAZNのルカ・マレッリは主審の判定に同意し、「足掛けはあり、これはペナルティ対象外となるSPA（危険なプレー）であり、マッサ主審はディエゴ・カルロスにイエローカードを出さなかった。一方で、これはDOGSO（危険なプレーによる退場）ではなく、もしDOGSOであれば主審はレッドカードを出すべきだった」と解説した。