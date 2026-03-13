コモ対ローマ：視聴方法、放送局、ライブストリーミング、先発メンバー

ンディッカは出場停止となるため、その代わりにエルモソが先発復帰する見込みだ。 ガスペリーニ監督はディバラ、ファーガソン、ドブビクを欠くなど多くの選手を欠くことになる。前線では、ヨーロッパリーグのボローニャ戦でゴールを決めて勢いに乗っているペレグリーニが復帰し、その横にはマレンが並ぶ。木曜日の試合を筋肉疲労で欠場したコネに深刻な問題はない。ファブレガス監督はペローネを復帰させ、彼は先発出場を目指す。アダイは欠場。