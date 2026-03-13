ローマはジェノヴァでの敗戦後、巻き返しを図りたいところだ。コモでの一戦は、ジャロロッシにとって今シーズンの行方を左右する重要な分岐点となる。ファブレガス率いるチームは、直近2試合で勝ち点1しか獲得できず順位を落としたジャロロッシと同勝ち点だ。その1ポイント差で追うユヴェントスは、両チームを抜き去る態勢を整えている。前節の対戦では、ウェズリーのゴールによりローマが1-0で勝利を収めた。
Getty Images Sport
翻訳者：
コモ対ローマ：視聴方法、放送局、ライブストリーミング、先発メンバー
コモ対ローマ テレビ放送とライブストリーミング
試合：コモ対ローマ
日付：3月15日（日）
時間：18時
放送局：DAZN、Sky
ストリーミング配信：DAZN、Sky Go、Now
コモ対ローマ戦 予想スタメンコモ（4-2-3-1）： ブテズ；ファン・デル・ブレムプト、ラモン、ケンプフ、モレノ；ペローネ、ダ・クーニャ；バトゥリーナ、ニコ・パス、ヘスス・ロドリゲス；ドゥヴィカス。 監督 ：ファブレガス。ローマ（3-4-2-1）： スヴィラル；チェリック、マンチーニ、エルモソ；レンシュ、クリスタンテ、コネ、ウェズリー；ピシリ、ペッレグリーニ；マレン。監督 ：ガスペリーニ。
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ンディッカは出場停止となるため、その代わりにエルモソが先発復帰する見込みだ。 ガスペリーニ監督はディバラ、ファーガソン、ドブビクを欠くなど多くの選手を欠くことになる。前線では、ヨーロッパリーグのボローニャ戦でゴールを決めて勢いに乗っているペレグリーニが復帰し、その横にはマレンが並ぶ。木曜日の試合を筋肉疲労で欠場したコネに深刻な問題はない。ファブレガス監督はペローネを復帰させ、彼は先発出場を目指す。アダイは欠場。
コモ対ローマ戦をテレビで視聴する方法コモ対ローマの試合はDAZNで放送されます。テレビで視聴するには、対応するスマートテレビやPlayStation、XboxにDAZNアプリをダウンロードするか、Amazon Firestick、Google Chromecast、TIMVISION Boxなどのデバイスをご利用ください。 また、この試合はSkyの「Sky Sport Uno」、「Sky Sport Calcio」、「Sky Sport 4K」、「Sky Sport（251）」でも視聴可能です。
コモ対ローマの試合をライブストリーミングで視聴する方法コモ対ローマの試合をライブストリーミングで視聴するには、PC、スマートフォン、またはタブレットにDAZNアプリをダウンロードするか、パソコンやノートパソコンからDAZNのウェブサイトにアクセスして、該当する試合のページを選択する必要があります。一方、Skyの加入者はSky Goサービスを利用できます。また、NOWも利用可能な選択肢の一つです。
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