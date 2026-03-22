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Diao ComoGetty Images
Emanuele Tramacere

翻訳者：

コモ対ピサ、CMの選手評価：ディアオは止められず、ドゥヴィカスがラウタロを追う

セリエA第30節のランチマッチで、コモがピサを5-0で粉砕した

試合は一方的な展開となり、選手たちの評価も同様だった。

  • コモの選手評価

    ブテズ 6：ほとんど出番がなく、ピサが作り出したたった2つのチャンスを、副審とVARが取り消してくれたおかげで難を逃れた。


    ヴァル・デル・ブレムプト 6：開始1分からサプライズ起用され、慎重なスタートを切ったが、時間が経つにつれて調子を上げていった。ピサのサイドからの攻めはほとんど突破できず、彼のプレーを楽にした。


    ディエゴ・カルロス 6：前半に一度だけミスを犯し、ゴール前での小さなピンチを招いたが、チームメイトによって即座に収められた。

    （77分よりゴルダニガ sv


    ケンプフ 6.5：2度、ストイリコビッチをオフサイドに誘う見事なプレーを見せた。その背後には誰も抜け出せない。


    モレノ 7：絶え間ない推進力を発揮し、攻撃に絡み、ニコ・パズへのアシストも決めた。


    ペローネ 7.5：状況判断、配球、縦への突破、そしてゴールまで決めた素晴らしいパフォーマンス。拍手喝采。


    ダ・クーニャ 6.5：これまでの試合に比べ、ゴール前での存在感はチームメイトほどではなかったが、ほぼ緊急事態と言える状況下で、ファブレガスは勝勢が固まった時点で彼を途中交代させた。

    (59分 カケレ 6.5：ダ・クーニャの不在を全く感じさせず、むしろ4-0の場面でのアルベルト・モレノへの縦へのパスは絶品だった)


    ヘスス・ロドリゲス 6：本意ではないが、この試合のマイナス要素となった。しかし、それはパフォーマンスのせいではなく、序盤に受けた打撲の影響によるものであり、むしろこの怪我がシーズン後半にどのような影響を与えるかという不安によるものだ

    (37分 バトゥリーナ 7.5：ファブレガスによれば「身体的な不調」があったため、ベンチスタートとなった。投入されると、彼もまた試合の流れを一変させた)


    ニコ・パズ 7：4試合ぶりのゴール。ホームでの得点は10月以来だった。彼もまた多少コンディションが万全ではないように見えたが、ゴールがさらなるエネルギーをもたらした。


    ディアオ 8：ついに復帰を果たした。28分間の出場でゴールとアシストを記録し、試合の流れを決定づけた。1年前と同様、シーズン終盤におけるファブレガスの切り札となるだろう

    （77分 クーン 6.5：出場時間はわずかだったが、サイドをスラロームで突破し、ペローネの5-0となるゴールをアシスト。彼も存在感を示した）


    ドゥヴィカス 7.5：事実上、最初のタッチでゴールを決めた。今季11得点目となり、得点ランキングでラウタロに3点差の2位につけた。

    (59分 モラタ 5.5：ゴールラッシュに彼だけが加わっていない。調子が悪く、それが見て取れる)。  


    ファブレガス監督：6.5：すべてがあまりにも簡単すぎた

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  • ピサの成績表

    ニコラス 5：5失点は多すぎる。最初の2失点についてはどうすることもできなかった。3点目以降は、自分の守るポスト付近での動きが鈍く、反応も遅かった。


    カラッチョーロ 5：試合を通してディアオの抑え込みに苦戦し、チーム全体と共に混乱した。


    アルビオル 4.5：コモのFWたちの縦への突破を止める動きが遅く、ぎこちなかった。


    カネストレリ 5：何度か荒っぽいプレーで抵抗を試みたが、彼も早々に白旗を掲げた。

    (77分 イリング・ジュニア 評価なし)


    レリス 5.5：3-5-2のサイドバックとして攻撃面だけなら及第点だが、守備面で後手に回り、ミスが多すぎた。


    ホイホルト 5：中盤での存在感はほとんど感じられない。


    アキンサンミロ 4.5：今回はインテル所属のこの才能ある選手は、攻撃のサポートも守備のフィルターも完全に機能せず、事実上存在感がなかった

    （46分 マイスター 6：少なくとも、身体的な強さを少し加えることで努力は見せた。ゴールも決めたが、ストイリコビッチはオフサイドだった）。


    ロヨラ 5：攻撃に貢献できず、守備でも苦しむ。不甲斐ない

    （64分 ステングス 5：彼も存在感を示せなかった）


    アンゴリ 4.5：もう一人のウイングであるレリスに比べ、攻め上がることも全くできなかった


    トラモニ 5：ライン間の動きは多少見られたが、前半半ばに一度だけチャンスを作った程度。これでは不十分

    （77分 ピッチニーニ 評価なし）、


    モレオ 5：唯一の攻撃の起点として起用されたが、コモのセンターバック陣に「飲み込まれて」しまった

    (51分 ストイリコビッチ 6：1ゴール、マイスターのゴールを導くスルーパス。両ゴールともオフサイドで取り消されたが、少なくともピサの暗闇の中でかすかな光となった)。 


    ヒルジェマーク監督 5：ピサの抵抗はわずか6分しか続かなかった。コモとの技術的な差はさておき、最初から欠けていたのは戦う意志だった。そして順位表の状況はますます厳しくなっている

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