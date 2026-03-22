ブテズ 6：ほとんど出番がなく、ピサが作り出したたった2つのチャンスを、副審とVARが取り消してくれたおかげで難を逃れた。





ヴァル・デル・ブレムプト 6：開始1分からサプライズ起用され、慎重なスタートを切ったが、時間が経つにつれて調子を上げていった。ピサのサイドからの攻めはほとんど突破できず、彼のプレーを楽にした。





ディエゴ・カルロス 6：前半に一度だけミスを犯し、ゴール前での小さなピンチを招いたが、チームメイトによって即座に収められた。

（77分よりゴルダニガ sv）





ケンプフ 6.5：2度、ストイリコビッチをオフサイドに誘う見事なプレーを見せた。その背後には誰も抜け出せない。





モレノ 7：絶え間ない推進力を発揮し、攻撃に絡み、ニコ・パズへのアシストも決めた。





ペローネ 7.5：状況判断、配球、縦への突破、そしてゴールまで決めた素晴らしいパフォーマンス。拍手喝采。





ダ・クーニャ 6.5：これまでの試合に比べ、ゴール前での存在感はチームメイトほどではなかったが、ほぼ緊急事態と言える状況下で、ファブレガスは勝勢が固まった時点で彼を途中交代させた。

(59分 カケレ 6.5：ダ・クーニャの不在を全く感じさせず、むしろ4-0の場面でのアルベルト・モレノへの縦へのパスは絶品だった)





ヘスス・ロドリゲス 6：本意ではないが、この試合のマイナス要素となった。しかし、それはパフォーマンスのせいではなく、序盤に受けた打撲の影響によるものであり、むしろこの怪我がシーズン後半にどのような影響を与えるかという不安によるものだ

(37分 バトゥリーナ 7.5：ファブレガスによれば「身体的な不調」があったため、ベンチスタートとなった。投入されると、彼もまた試合の流れを一変させた)





ニコ・パズ 7：4試合ぶりのゴール。ホームでの得点は10月以来だった。彼もまた多少コンディションが万全ではないように見えたが、ゴールがさらなるエネルギーをもたらした。





ディアオ 8：ついに復帰を果たした。28分間の出場でゴールとアシストを記録し、試合の流れを決定づけた。1年前と同様、シーズン終盤におけるファブレガスの切り札となるだろう

（77分 クーン 6.5：出場時間はわずかだったが、サイドをスラロームで突破し、ペローネの5-0となるゴールをアシスト。彼も存在感を示した）





ドゥヴィカス 7.5：事実上、最初のタッチでゴールを決めた。今季11得点目となり、得点ランキングでラウタロに3点差の2位につけた。

(59分 モラタ 5.5：ゴールラッシュに彼だけが加わっていない。調子が悪く、それが見て取れる)。





ファブレガス監督：6.5：すべてがあまりにも簡単すぎた