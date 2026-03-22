試合は一方的な展開となり、選手たちの評価も同様だった。
翻訳者：
コモ対ピサ、CMの選手評価：ディアオは止められず、ドゥヴィカスがラウタロを追う
コモの選手評価
ブテズ 6：ほとんど出番がなく、ピサが作り出したたった2つのチャンスを、副審とVARが取り消してくれたおかげで難を逃れた。
ヴァル・デル・ブレムプト 6：開始1分からサプライズ起用され、慎重なスタートを切ったが、時間が経つにつれて調子を上げていった。ピサのサイドからの攻めはほとんど突破できず、彼のプレーを楽にした。
ディエゴ・カルロス 6：前半に一度だけミスを犯し、ゴール前での小さなピンチを招いたが、チームメイトによって即座に収められた。
（77分よりゴルダニガ sv）
ケンプフ 6.5：2度、ストイリコビッチをオフサイドに誘う見事なプレーを見せた。その背後には誰も抜け出せない。
モレノ 7：絶え間ない推進力を発揮し、攻撃に絡み、ニコ・パズへのアシストも決めた。
ペローネ 7.5：状況判断、配球、縦への突破、そしてゴールまで決めた素晴らしいパフォーマンス。拍手喝采。
ダ・クーニャ 6.5：これまでの試合に比べ、ゴール前での存在感はチームメイトほどではなかったが、ほぼ緊急事態と言える状況下で、ファブレガスは勝勢が固まった時点で彼を途中交代させた。
(59分 カケレ 6.5：ダ・クーニャの不在を全く感じさせず、むしろ4-0の場面でのアルベルト・モレノへの縦へのパスは絶品だった)
ヘスス・ロドリゲス 6：本意ではないが、この試合のマイナス要素となった。しかし、それはパフォーマンスのせいではなく、序盤に受けた打撲の影響によるものであり、むしろこの怪我がシーズン後半にどのような影響を与えるかという不安によるものだ
(37分 バトゥリーナ 7.5：ファブレガスによれば「身体的な不調」があったため、ベンチスタートとなった。投入されると、彼もまた試合の流れを一変させた)
ニコ・パズ 7：4試合ぶりのゴール。ホームでの得点は10月以来だった。彼もまた多少コンディションが万全ではないように見えたが、ゴールがさらなるエネルギーをもたらした。
ディアオ 8：ついに復帰を果たした。28分間の出場でゴールとアシストを記録し、試合の流れを決定づけた。1年前と同様、シーズン終盤におけるファブレガスの切り札となるだろう
（77分 クーン 6.5：出場時間はわずかだったが、サイドをスラロームで突破し、ペローネの5-0となるゴールをアシスト。彼も存在感を示した）
ドゥヴィカス 7.5：事実上、最初のタッチでゴールを決めた。今季11得点目となり、得点ランキングでラウタロに3点差の2位につけた。
(59分 モラタ 5.5：ゴールラッシュに彼だけが加わっていない。調子が悪く、それが見て取れる)。
ファブレガス監督：6.5：すべてがあまりにも簡単すぎた
ピサの成績表
ニコラス 5：5失点は多すぎる。最初の2失点についてはどうすることもできなかった。3点目以降は、自分の守るポスト付近での動きが鈍く、反応も遅かった。
カラッチョーロ 5：試合を通してディアオの抑え込みに苦戦し、チーム全体と共に混乱した。
アルビオル 4.5：コモのFWたちの縦への突破を止める動きが遅く、ぎこちなかった。
カネストレリ 5：何度か荒っぽいプレーで抵抗を試みたが、彼も早々に白旗を掲げた。
(77分 イリング・ジュニア 評価なし)
レリス 5.5：3-5-2のサイドバックとして攻撃面だけなら及第点だが、守備面で後手に回り、ミスが多すぎた。
ホイホルト 5：中盤での存在感はほとんど感じられない。
アキンサンミロ 4.5：今回はインテル所属のこの才能ある選手は、攻撃のサポートも守備のフィルターも完全に機能せず、事実上存在感がなかった
（46分 マイスター 6：少なくとも、身体的な強さを少し加えることで努力は見せた。ゴールも決めたが、ストイリコビッチはオフサイドだった）。
ロヨラ 5：攻撃に貢献できず、守備でも苦しむ。不甲斐ない
（64分 ステングス 5：彼も存在感を示せなかった）
アンゴリ 4.5：もう一人のウイングであるレリスに比べ、攻め上がることも全くできなかった
トラモニ 5：ライン間の動きは多少見られたが、前半半ばに一度だけチャンスを作った程度。これでは不十分
（77分 ピッチニーニ 評価なし）、
モレオ 5：唯一の攻撃の起点として起用されたが、コモのセンターバック陣に「飲み込まれて」しまった
(51分 ストイリコビッチ 6：1ゴール、マイスターのゴールを導くスルーパス。両ゴールともオフサイドで取り消されたが、少なくともピサの暗闇の中でかすかな光となった)。
ヒルジェマーク監督 5：ピサの抵抗はわずか6分しか続かなかった。コモとの技術的な差はさておき、最初から欠けていたのは戦う意志だった。そして順位表の状況はますます厳しくなっている