第30節のランチマッチにおいて、コモの布陣に変化が見られた。セスク・ファブレガス監督は、チームの主力であるバトゥリーナとラモンを先発から外した。両選手が外された理由はそれぞれ異なり、その背景を見ていこう。
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コモ対ピサ、なぜハコボ・ラモンとバトゥリーナが出場しないのか：怪我か、それとも采配か、その二つの可能性
前述の通り、マルティン・バトゥリーナもハコボ・ラモンも、セスク・ファブレガスが選んだコモ対ピサ戦の先発メンバーには名を連ねていない。ただし、クロアチア人選手はベンチ入りしており、身体的には出場可能だが、戦術的な判断によりピッチには立たないという点で違いがある。先発の座を勝ち取ったのはヘスス・ロドリゲスだ。
一方、ディフェンダーの場合は事情が異なる。このスペイン人選手は、疲労のためスタンド観戦となる。チャンピオンズリーグ出場権争いにおいてコモにとって極めて重要なこの一戦で、彼がいつもの活躍を見せることはできないだろう。彼の代わりにケンプフが起用され、ディエゴ・カルロスとコンビを組む。
公式スタメン：
コモ - ブテズ；ファン・デル・ブレムプト、ケンプフ、カルロス、モレノ；ペローネ、ダ・クーニャ；ディアオ、パス、ヘスス・ロドリゲス；ドゥヴィカス。
ピサ - ニコラス；カラッチョーロ、アルビオル、カネストレリ；レリス、ホイホルト、アキンサンミロ、ロヨラ、アンゴリ；トラモニ、モレオ。
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