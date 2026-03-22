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Jacobo Ramon ComoGetty
Simone Gervasio

翻訳者：

コモ対ピサ、なぜハコボ・ラモンとバトゥリーナが出場しないのか：怪我か、それとも采配か、その二つの可能性

ラリアーニは2人の選手が欠場。

30節のランチマッチにおいて、コモの布陣に変化が見られたセスク・ファブレガス監督は、チームの主力であるバトゥリーナラモンを先発から外した。両選手が外された理由はそれぞれ異なり、その背景を見ていこう。

  • 前述の通り、マルティン・バトゥリーナハコボ・ラモンも、セスク・ファブレガスが選んだコモ対ピサ戦の先発メンバーには名を連ねていないただし、クロアチア人選手はベンチ入りしており、身体的には出場可能だが、戦術的な判断によりピッチには立たないという点で違いがある。先発の座を勝ち取ったのはヘスス・ロドリゲス


    一方、ディフェンダーの場合は事情が異なる。このスペイン人選手は、疲労のためスタンド観戦となる。チャンピオンズリーグ出場権争いにおいてコモにとって極めて重要なこの一戦で、彼がいつもの活躍を見せることはできないだろう。彼の代わりにケンプフが起用され、ディエゴ・カルロスとコンビを組む。


    公式スタメン：


    コモ - ブテズ；ファン・デル・ブレムプト、ケンプフ、カルロス、モレノ；ペローネ、ダ・クーニャ；ディアオ、パス、ヘスス・ロドリゲス；ドゥヴィカス。


    ピサ - ニコラス；カラッチョーロ、アルビオル、カネストレリ；レリス、ホイホルト、アキンサンミロ、ロヨラ、アンゴリ；トラモニ、モレオ。

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