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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

コモリ退任。「ユヴェントスを特別にするのはサポーターだ。」

ユヴェントス
移籍情報

フランス人幹部によるユベントスへの公式挨拶

ユヴェントスは公式声明で、2025年6月に入団したダミアン・コモリが本日退任したと発表した。クラブは彼の献身に感謝し、今後の活躍を祈っている


私はユヴェントス・フットボール・クラブ最高経営責任者（CEO）の職を即時辞任します。 この名門クラブで働く機会を与えてくださったジョン・エルカン氏とエクソール社に感謝します。また、献身的に働いた同僚全員のプロ意識に感謝し、新シーズンを迎える男女チームの大成功を祈っています」


  • フランス人幹部はこう結んだ。「最後に、ユヴェントスサポーターの皆さんに心からの感謝を申し上げます。皆さんのおかげで、このクラブは唯一無二の特別な場所になっています


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