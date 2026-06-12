コモリ退任。「ユヴェントスを特別にするのはサポーターだ。」

ユヴェントスは公式声明で、2025年6月に入団したダミアン・コモリが本日退任したと発表した。クラブは彼の献身に感謝し、今後の活躍を祈っている。





私はユヴェントス・フットボール・クラブ最高経営責任者（CEO）の職を即時辞任します。 この名門クラブで働く機会を与えてくださったジョン・エルカン氏とエクソール社に感謝します。また、献身的に働いた同僚全員のプロ意識に感謝し、新シーズンを迎える男女チームの大成功を祈っています」



