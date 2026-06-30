コモはカタンツァーロのマッティア・リベラリを、契約解除条項600万ユーロで獲得間近。ファブリツィオ・ロマーノが伝えた。ミランは1年前にカタンツァーロと合意し、2007年生まれのリベラリの売却益50％（300万ユーロ）を受け取る。
年俸は合意済みで、最終調整は今週中に行われる。コモは交渉の長期化や入札合戦を望んでいない。
コモはカタンツァーロのマッティア・リベラリを、契約解除条項600万ユーロで獲得間近。ファブリツィオ・ロマーノが伝えた。ミランは1年前にカタンツァーロと合意し、2007年生まれのリベラリの売却益50％（300万ユーロ）を受け取る。
年俸は合意済みで、最終調整は今週中に行われる。コモは交渉の長期化や入札合戦を望んでいない。
ミランは直近でこの選手を再獲得しミラノに呼び戻そうと動いた。ロッソネロはカタンツァーロに契約解除条項600万ユーロのうち300万ユーロを支払うだけで済む。 この攻撃的MF（2025-26シーズン、カタンツァーロで30試合4得点）には、ここ数日、アルベルト・アクイラーニ新監督率いるサッスオーロやユヴェントスも関心を示していた。
ロマーノによると、リベラリはコモ移籍を選択したという。