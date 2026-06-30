コモはカタンツァーロのマッティア・リベラリを、契約解除条項600万ユーロで獲得間近。ファブリツィオ・ロマーノが伝えた。ミランは1年前にカタンツァーロと合意し、2007年生まれのリベラリの売却益50％（300万ユーロ）を受け取る。





年俸は合意済みで、最終調整は今週中に行われる。コモは交渉の長期化や入札合戦を望んでいない。



