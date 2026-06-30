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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

コモはリベラリ獲得まであと一歩。ミランも諦めていない。

コモ
移籍情報
ACミラン
M. Liberali
カタンツァーロ

給与で合意した

コモはカタンツァーロのマッティア・リベラリを、契約解除条項600万ユーロで獲得間近ファブリツィオ・ロマーノが伝えた。ミランは1年前にカタンツァーロと合意し、2007年生まれのリベラリの売却益50％（300万ユーロ）を受け取る


年俸は合意済みで、最終調整は今週中に行われる。コモは交渉の長期化や入札合戦を望んでいない。


  • ミランは直近でこの選手を再獲得しミラノに呼び戻そうと動いた。ロッソネロはカタンツァーロに契約解除条項600万ユーロのうち300万ユーロを支払うだけで済む。 この攻撃的MF（2025-26シーズン、カタンツァーロで30試合4得点）には、ここ数日、アルベルト・アクイラーニ新監督率いるサッスオーロやユヴェントス関心を示していた


    ロマーノによると、リベラリはコモ移籍を選択したという。


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