6月29日（月）に始まる移籍市場を前に、コモは最も活発なクラブの一つだ。CL出場権獲得の収入を背景に、セスク・ファブレガス率いるチームは戦力維持へ動き出した。 木曜には、レアル・マドリードに対しニコ・パズの残留を1年延長するよう説得する最終交渉が行われる見込みだ。スポーツディレクターのルディは、このほかにも複数の案件を進行している。
木曜日にニコ・パスの去就が決まる：最新情報
6月29日（月）に始まる移籍市場を前に、コモは最も活発なクラブの一つだ。CL出場権獲得の収入を背景に、セスク・ファブレガス率いるチームは戦力維持へ動き出した。 木曜には、レアル・マドリードに対しニコ・パズの残留を1年延長するよう説得する最終交渉が行われる見込みだ。スポーツディレクターのルディは、このほかにも複数の案件を進行している。
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スカイ・スポーツによると、コモがクルゼイロから2003年生まれの左利きウイング、カイキを獲得することで合意した。移籍金は1200万ユーロ＋ボーナス200万ユーロ。カイキは明日イタリアへ到着し、メディカルチェック後に複数年の契約にサインする見込みだ。 彼はアレックス・ヴァッレとポジションを争い、契約満了で退団するアルベルト・モレノの後継者となる。さらに、ボルシア・ドルトムントのヤン・クート獲得交渉も続いており、クートは構想から外れたヴォイヴォダまたはファン・デル・ブレムプトの後任候補だ。
ディフェンダー補強を目指すコモは、複数のセンターバック候補を検討中。ディエゴ・カルロスは6月30日にレンタル期間が終了しフェネルバフチェへ復帰する見込み。一方、ボルシア・ドルトムントがケンプフのドイツ復帰に興味を示しているという噂も根強い。 登録枠の関係でイタリア人CBの補強も検討しており、候補にはオリンピアコスのピローラ、サッスオーロのタリク・ムハレモヴィッチ（ユヴェントスが再売却時50％権利保有）、バルセロナ出身で2007年生まれの有望株アンドレス・クエンカがいる。