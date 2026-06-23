6月29日（月）に始まる移籍市場を前に、コモは最も活発なクラブの一つだ。CL出場権獲得の収入を背景に、セスク・ファブレガス率いるチームは戦力維持へ動き出した。 木曜には、レアル・マドリードに対しニコ・パズの残留を1年延長するよう説得する最終交渉が行われる見込みだ。スポーツディレクターのルディは、このほかにも複数の案件を進行している。





木曜日にニコ・パスの去就が決まる：最新情報



