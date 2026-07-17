セスク・ファブレガス率いるコモの勢いは止まらない。チャロバの獲得に関するロンドンとチェルシーからの朗報を待つ間にも、クラブはすでに活発な今夏の移籍市場でさらに補強を行った。昨日、イタリアとコモ市に到着したセンターバックのアンドレス・クエンカの加入が正式に発表された。
翻訳者：
コモはアンドレス・クエンカの加入を正式発表した。バルセロナから移籍し、2030年までの契約を結んだ。彼のプロフィールはこちら
プレスリリース
コモ1907は、FCバルセロナからスペイン人DFアンドレス・クエンカを完全移籍で獲得したと発表した。 2007年生まれのDFは2030年までの契約にサインした。クエンカは2019年にバルセロナの下部組織「ラ・マシア」に入団するまで、アベホエ、ビジャフランカ、コルドバ、セビリアの各アカデミーで育った。
プロフィール
UEFAユースリーグ3シーズンでバルセロナの一員として活躍し、2024/25シーズンの優勝に貢献。U-19決勝のトラブゾンスポル戦では4-1の勝利を導く決勝点をマーク。 バルセロナ・アトレティックのレギュラーとして定着し、2024年のUEFAチャンピオンズリーグ・ヤング・ボーイズ戦でトップチームデビュー。2025/26シーズンの後半はスポルティング・ヒホンへレンタル移籍した。
堅実で身体能力が高く、ボールコントロールにも長けたディフェンダーであるクエンカは、U-15からU-20までのスペイン代表ユースでプレー。FIFA U-17・U-20ワールドカップ、U-17・U-19欧州選手権など国際大会を経験し、2026年のUEFA U-19欧州選手権ではスペインの優勝に貢献した。
最初の言葉
コモの新加入選手がクラブ公式チャンネルに語った最初の言葉は次の通り。「このクラブの一員になれてとても嬉しいです。このユニフォームで初試合に臨むのが待ちきれません。コモは素晴らしい街で、クラブの皆さんも温かく迎えてくれました。 素晴らしいシーズンにできるよう、毎日全力で取り組むつもりです」と語った。
ファブレガスのコメント
コモのセスク・ファブレガス監督も、クエンカの加入について次のようにコメントした。「アンドレス・クエンカは、優れたテクニック、エネルギー、強さを備えた若手DFだ。バルセロナユースで成長し、チャンピオンズリーグでトップチームデビューを果たした。ボールコントロールに長け、自信に満ちた現代的なDFだ。 彼は私たちのプロジェクトでさらに成長すると確信しており、コモに迎えられることを喜ばしく思う」と語った。
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