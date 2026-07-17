コモはアンドレス・クエンカの加入を正式発表した。バルセロナから移籍し、2030年までの契約を結んだ。彼のプロフィールはこちら

UEFAユースリーグ3シーズンでバルセロナの一員として活躍し、2024/25シーズンの優勝に貢献。U-19決勝のトラブゾンスポル戦では4-1の勝利を導く決勝点をマーク。 バルセロナ・アトレティックのレギュラーとして定着し、2024年のUEFAチャンピオンズリーグ・ヤング・ボーイズ戦でトップチームデビュー。2025/26シーズンの後半はスポルティング・ヒホンへレンタル移籍した。



堅実で身体能力が高く、ボールコントロールにも長けたディフェンダーであるクエンカは、U-15からU-20までのスペイン代表ユースでプレー。FIFA U-17・U-20ワールドカップ、U-17・U-19欧州選手権など国際大会を経験し、2026年のUEFA U-19欧州選手権ではスペインの優勝に貢献した。