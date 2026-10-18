マッティア・リベラリは、2007年生まれのコモの攻撃的MF。コモが敵地でフィオレンティーナに3-1で勝利した後、DAZNのインタビューに応じた。先発出場したリベラリは、セリエA初ゴールを記録。「サイドでのプレーには手応えがあるし、ニコ・パスと一緒にピッチに立つと、より自由にプレーできる。監督もクラブも、僕にプレッシャーをかけたことはない。僕たちは楽しみ、何かを示すためにピッチに立たなければならない。バトゥリーナやパスとは冗談を言い合うし、その中でさらに多くのことを学べている」と語った。