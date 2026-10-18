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ライブ
Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

コモのリベラリ「ニコ・パスと一緒だと、より自由にプレーできる」

マッティア・リベラリ
コモ
フィオレンティーナ 対 コモ
フィオレンティーナ
セリエ A

2007年生まれの選手がセリエA初ゴール

マッティア・リベラリは、2007年生まれのコモの攻撃的MF。コモが敵地でフィオレンティーナに3-1で勝利した後、DAZNのインタビューに応じた。先発出場したリベラリは、セリエA初ゴールを記録。「サイドでのプレーには手応えがあるし、ニコ・パスと一緒にピッチに立つと、より自由にプレーできる。監督もクラブも、僕にプレッシャーをかけたことはない。僕たちは楽しみ、何かを示すためにピッチに立たなければならない。バトゥリーナやパスとは冗談を言い合うし、その中でさらに多くのことを学べている」と語った。

  • 元ミランの選手が夏に下した決断を語る：「最初から考えははっきりしていたと思う。監督は僕にたくさん話をしてくれたが、ここに来たいと思っていることは分かっていた。懸命に取り組んでいるし、フィジカルと持久力を向上させたい。そこに残り、このカテゴリーに適応したい」

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