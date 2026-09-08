AFP
翻訳者：
コモのミルワン・スワルソ会長、クラブの歴史的なチャンピオンズリーグ初戦で最年長ファンにVIP席を譲る
コモの忠実なファンへの忠誠のジェスチャー
コモの台頭は、ヨーロッパサッカー界で最も心を引きつける物語の一つだ。イタリアのピラミッド下部カテゴリーから、記録的な速さでチャンピオンズリーグの華やかな舞台へと駆け上がった。ジャルム・グループの支援を受けるクラブは、国際展開とグローバルブランドの現代化に大きく力を注いできた一方で、幹部陣は、苦難の数十年にわたって火を絶やさず支え続けた地域コミュニティを忘れてはいない。
スタディオ・ジュゼッペ・シニガッリャは完売となり、現在の収容人数をはるかに上回るチケット需要に直面する中、スワルソと他の取締役たちはVIP席の自分たちの座席を手放すことを選んだ。この決定は話題作りのためではなく、クラブが破産やアマチュアリーグの時代を経験する中でも支え続けてきたサポーターたちの、世代を超えた忠誠心に敬意を示すためのものだった。
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ラリアーニへの生涯にわたる支援に報いるもの
この特別な役員席を受け取るための条件は明確だ。クラブが求めているのは、1950年以前に生まれたファンである。現在のスーパースター獲得や世界的なメディアの注目を集める時代よりはるか前からクラブを支えてきた人々であり、クラブの生きた歴史を体現する存在だ。スワルソは公式インスタグラムのアカウントを通じて発表した心のこもった声明で、この前例のない動きの理由を説明した。
「スタジアムは完売している。収容人数が減っており、利用できるチケットの数も限られているため、残念ながら来場を望んでいた全員を受け入れることはできない」と、スワルソはソーシャルメディアにつづった。「ただし、クラブ関係者の一部と私は、この試合のために自分たちの席を譲ることにした。最も長く待ち続けてきたファン、つまり1950年以前に生まれ、あらゆるリーグと時代を通じてコモを追い続けてきた人々に、その席を渡したい」
スタジアムの制約とUEFAの規則への対応
この理事会の寛大な対応は、シニガッリャの座席確保が極めて難しくなっている時期に行われた。スタジアムは欧州大会に向けてUEFAが定める厳格な要件を満たすため、夏の間を通して大規模な改修が実施された。工事ではクルヴァ・オベストの全面再建、ピッチの張り替えと拡張、さらに照明設備、メディア施設、ホスピタリティーサービスの大幅な改良が行われた。しかし、こうした改善にもかかわらず、クラブは複雑な規制上のハードルへの対応を迫られ、その結果、欧州の試合開催時に入場可能な観客数は、国内セリエAの試合よりも実際には少なくなっている。
リーグ戦ではスタジアムに1万2000人超を収容できる一方、チャンピオンズリーグではUEFAが収容人数を約1万1000人に制限している。この削減の主な理由は「ディスティンティ」セクションにあり、同エリアにはUEFA公認大会で求められる安全性と快適性の基準を満たしていないチューブ構造が含まれているためだ。
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戦術的な見通しとデビュー戦の緊張感
ピッチ上でも、才能あふれるドイツのチームと対戦するだけに、同じく極めて厳しい試練が待ち受けている。スタジアムの雰囲気は熱狂的なものになるとみられる一方で、この大舞台の重みが選手たちに影響を及ぼす可能性も懸念されている。このレベルでの経験が乏しい選手が大半を占めており、これまでにチャンピオンズリーグでプレーした経験を持つのはわずか9人だけだ。とはいえ、ニコ・パスのような若手スターの好調ぶりや、モイーズ・キーンが先発11人に入る可能性を巡って期待は高まりつつある。汚名返上を期して加入したキーンは、すでに国内リーグ序盤戦でインパクトを残している。バトゥリナやチャロバーといったベテラン勢が欧州での経験という土台を支える中、ラリアーニはホームの観衆の後押しを力に変え、決勝トーナメントの常連であるドイツからの来訪チーム相手に番狂わせを起こすことを目指している。
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