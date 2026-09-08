この特別な役員席を受け取るための条件は明確だ。クラブが求めているのは、1950年以前に生まれたファンである。現在のスーパースター獲得や世界的なメディアの注目を集める時代よりはるか前からクラブを支えてきた人々であり、クラブの生きた歴史を体現する存在だ。スワルソは公式インスタグラムのアカウントを通じて発表した心のこもった声明で、この前例のない動きの理由を説明した。

「スタジアムは完売している。収容人数が減っており、利用できるチケットの数も限られているため、残念ながら来場を望んでいた全員を受け入れることはできない」と、スワルソはソーシャルメディアにつづった。「ただし、クラブ関係者の一部と私は、この試合のために自分たちの席を譲ることにした。最も長く待ち続けてきたファン、つまり1950年以前に生まれ、あらゆるリーグと時代を通じてコモを追い続けてきた人々に、その席を渡したい」