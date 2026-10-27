コモのセスク・ファブレガス監督が、トリノの敵地で3-1の逆転勝利を収めた後、語った。





「シュートが2度ポストに当たり、PKも与えられず、多くのチャンスがあった。それでも1-0でリードされていた。どう捉えるかによるが……。意欲にあふれたコモを見た。昨年なら勝てなかっただろう」と伝えたのはTMW。





「GKも高いレベルにあり、試合数が多いので選手を入れ替える必要がある。同じ先発メンバーで臨めたことは一度もなく、それは多少不利に働く」



