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Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

コモのファブレガス「シュートが2度ポストに当たり、PKも与えられなかった。昨年なら勝てなかっただろう」

トリノ 対 コモ
トリノ
コモ
セリエ A
セスク・ファブレガス

スペイン人指揮官がトリノの本拠地での勝利後に語る

コモのセスク・ファブレガス監督が、トリノの敵地で3-1の逆転勝利を収めた後、語った。


「シュートが2度ポストに当たり、PKも与えられず、多くのチャンスがあった。それでも1-0でリードされていた。どう捉えるかによるが……。意欲にあふれたコモを見た。昨年なら勝てなかっただろう」と伝えたのはTMW。


「GKも高いレベルにあり、試合数が多いので選手を入れ替える必要がある。同じ先発メンバーで臨めたことは一度もなく、それは多少不利に働く」


  • 「トリノか？　選手としてのアバーテの価値観を体現している。組織的なチームで、リードすると3-5-2の布陣を敷くので、攻略が難しくなる」

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