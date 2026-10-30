実際、マッテオ・モレット氏によると、レアル・マドリーは決断を下し、ラモンとコモの現行契約にある買い戻し条項を行使する見込みだ。したがって、スペイン人選手はシーズン終了後、「わずか」900万ユーロでレアルに戻るとみられる。試合を重ねるごとに成長し、欧州でも存在感を確立しつつある選手の価値を考えれば、実に低い金額だ。

ただし、断定はできない。ニコ・パスとまったく同じ道をたどる可能性があるからだ。パスもモウリーニョが率いたチームの下部組織で育ち、その後、ファブレガスの下で飛躍した。アルゼンチン人選手のベルナベウ復帰は既定路線に思われた。しかし、本人の意向と、コモが提示した6000万ユーロ超の金額によって、アルゼンチン代表でのメッシの後継者は少なくとももう1シーズン、セリエAに残ることになった。その先はまだ分からない。コモでのパフォーマンスと、本人やチームの成長の余地を考えれば、ラモンも同じ道をたどり、マドリードへの復帰を先延ばしにする可能性がある。

つまり、数カ月後の夏にレアルはハコボ・ラモンを呼び戻すが、その後、新たな決断を下さなければならない。手元に残すのか、移籍させるのか（特にプレミアリーグでは、すでに多くのクラブが獲得に関心を示している）、それとも少なくとももう1シーズン、コモに再び預けるのか。