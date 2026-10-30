ファブレガスがコモ湖畔で奏でるオーケストラには、2人の第一バイオリン奏者がいる。前方で演奏するのはニコ・パス。もう1人は後方からリズムを作り、得点にも関与する。コモの、もはや隠れた存在とは言い難い立役者の1人がハコボ・ラモンだ。コモがレアル・マドリーから格安で獲得したセンターバックを、今度はレアル・マドリーが呼び戻そうとしている。
コモのハコボ・ラモン、価値は4500万も900万で退団へ。レアル・マドリーでの将来、買い戻し条項、ニコ・パスとの比較
実際、マッテオ・モレット氏によると、レアル・マドリーは決断を下し、ラモンとコモの現行契約にある買い戻し条項を行使する見込みだ。したがって、スペイン人選手はシーズン終了後、「わずか」900万ユーロでレアルに戻るとみられる。試合を重ねるごとに成長し、欧州でも存在感を確立しつつある選手の価値を考えれば、実に低い金額だ。
ただし、断定はできない。ニコ・パスとまったく同じ道をたどる可能性があるからだ。パスもモウリーニョが率いたチームの下部組織で育ち、その後、ファブレガスの下で飛躍した。アルゼンチン人選手のベルナベウ復帰は既定路線に思われた。しかし、本人の意向と、コモが提示した6000万ユーロ超の金額によって、アルゼンチン代表でのメッシの後継者は少なくとももう1シーズン、セリエAに残ることになった。その先はまだ分からない。コモでのパフォーマンスと、本人やチームの成長の余地を考えれば、ラモンも同じ道をたどり、マドリードへの復帰を先延ばしにする可能性がある。
つまり、数カ月後の夏にレアルはハコボ・ラモンを呼び戻すが、その後、新たな決断を下さなければならない。手元に残すのか、移籍させるのか（特にプレミアリーグでは、すでに多くのクラブが獲得に関心を示している）、それとも少なくとももう1シーズン、コモに再び預けるのか。
ほとんど無名のままコモに加入した2005年生まれのラモンは、今やセリエA屈指のDFとなった。21歳にして評価額はすでに4500万ユーロに跳ね上がり、レアル・マドリーが支払うことになる900万ユーロを大きく上回る。原石を迎え入れ、その才能を開花させたファブレガスとコモの功績だ。コモは2025年夏に250万ユーロでラモンを獲得し、2030年6月30日までの契約を結んだ。ただし、この取引では前述の通り、レアル・マドリーが将来の売却額の50％を受け取る権利に加え、何よりも2026年、2027年、2028年に行使できる買い戻し権を保持した。
ラモンは今季序盤だけで、昨季全体を上回る3ゴールを記録。チャンピオンズリーグでもマンチェスター・ユナイテッドから得点を挙げた。攻撃に加わり、真のストライカーさながらに決め切ったその一連のプレーは、湖畔のチームが実践するサッカーと、ラモンの姿勢をよく表している。DFでありながら、ゲームメーカー、攻撃参加の担い手、リーダーでもある。このスペイン人選手はイタリアでの最初のシーズンに、セリエAとコッパ・イタリアで計37試合に出場し、うち35試合で先発。2ゴールを挙げた。だが、それはもう過去のこと。今季はさらにギアを上げている。すでに1アシストを記録し、ボールを持った際の正確さもいっそう際立つ。例えばチャンピオンズリーグでは、パス226本中212本を成功させ、成功率は93.67％。ロングパスは25本中20本を成功させた。攻撃を組み立てる力だけでなく、相手の攻撃を阻む力も備え、ボール奪取26回、タックル成功9回を記録している。
21歳にしてすでに成熟した、現代的な選手だ。将来のスペイン代表の主力であり、クバルシにとって理想的なパートナーでもある。レアル・マドリーがやって来て、自らの下部組織出身選手を取り戻すという運命が実現するまで、私たちはこの名手のプレーをもうしばらくセリエAで楽しめる。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。