コモの会長ミルワン・スワルソは、LNSの記者ハニフ・タムリンのインタビューに応じ、コモとインテルに関わる移籍市場の裏話をいくつか明かした。
特に、ディナモ・ザグレブとは移籍を巡る関わりがいくつもある。スチッチの獲得はインテルに譲り、バトゥリナについては、特別な情報提供を受けてコモが獲得に動いた。
コモの会長ミルワン・スワルソは、LNSの記者ハニフ・タムリンのインタビューに応じ、コモとインテルに関わる移籍市場の裏話をいくつか明かした。
特に、ディナモ・ザグレブとは移籍を巡る関わりがいくつもある。スチッチの獲得はインテルに譲り、バトゥリナについては、特別な情報提供を受けてコモが獲得に動いた。
「バトゥリーナの獲得は『フットボールマネージャー』のおかげ？ いや、正確にはそうではありません。実は、バトゥリーナを私に紹介してくれたのはファブリツィオ・ロマーノです。ある日、彼から『この選手を知りたいですか？』と聞かれました。私は『誰ですか？ 知りません』と答えました。すると、その選手の代理人が私に会いたがっていると説明されました。普段、私は代理人とは会いませんが、誰のことなのか尋ねました。バトゥリーナという名前を聞いて、どこかで聞いたことがあると思いました。
そこで、クラブのデータ部門に彼を調べるよう頼みました。返ってきた答えは『数字を見るまでもありません。彼が誰かはもう分かっています』というものでした。それでも私は『確認はしてください』と念を押しました。彼はディナモ・ザグレブでプレーしており、セリエAにすぐ適応できるかどうかを知りたかったのです」
「実際のところ、当初獲得したかったのはペタル・スチッチだった。そう、インテルのスチッチだ。彼についてはディナモ・ザグレブとすでに合意に達していた。当時の経緯をすべて正確に覚えているわけではないが、クラブとの合意はできていた。問題は、代理人が要求した手数料が移籍金とほぼ同額だったことだ。その時点で、交渉を続ける意味はないと判断した。
スチッチはインテルへ行き、私たちにはバトゥリナを獲得する機会が訪れた。 実際には、私たちが探していたのはスチッチのような特徴を持つ、8番タイプの選手だった。だが、バトゥリナは魅力的な機会だった。データを調べたところ、すべて良好だったので、獲得を進めることにした」
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