「バトゥリーナの獲得は『フットボールマネージャー』のおかげ？ いや、正確にはそうではありません。実は、バトゥリーナを私に紹介してくれたのはファブリツィオ・ロマーノです。ある日、彼から『この選手を知りたいですか？』と聞かれました。私は『誰ですか？ 知りません』と答えました。すると、その選手の代理人が私に会いたがっていると説明されました。普段、私は代理人とは会いませんが、誰のことなのか尋ねました。バトゥリーナという名前を聞いて、どこかで聞いたことがあると思いました。

そこで、クラブのデータ部門に彼を調べるよう頼みました。返ってきた答えは『数字を見るまでもありません。彼が誰かはもう分かっています』というものでした。それでも私は『確認はしてください』と念を押しました。彼はディナモ・ザグレブでプレーしており、セリエAにすぐ適応できるかどうかを知りたかったのです」