「フットボールマネージャーのおかげでバトゥリーナを獲得したのか？ いや、正確にはそうではない。実は、バトゥリーナを私に紹介してくれたのはファブリツィオ・ロマーノだ。ある日、彼に『この選手に興味はある？』と聞かれた。私は『誰？ 知らない選手だ』と答えた。すると、私に会いたがっている代理人がいると説明された。普段は代理人とは会わないが、誰の代理人なのか尋ねた。バトゥリーナという名前を聞いて、聞き覚えがあると思った。

そこで、クラブのデータ部門に彼を調べるよう頼んだ。返事は『数字を見るまでもありません。どんな選手かはもう知っています』というものだった。それでも私は『念のため確認してほしい』と頼んだ。彼はディナモ・ザグレブでプレーしていたので、セリエAにすぐ適応できるか知りたかった」