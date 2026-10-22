クラブコモの会長、ミルワン・スワルソは、LNSの記者ハニフ・タムリンのインタビューに応じ、コモとインテルに関わる移籍市場の舞台裏をいくつも明かした。
特にディナモ・ザグレブとは複数のつながりがある。獲得をインテルに譲ったスチッチ、そして特別な推薦を受けてコモが獲得に動いたバトゥリーナの件だ。
クラブコモの会長、ミルワン・スワルソは、LNSの記者ハニフ・タムリンのインタビューに応じ、コモとインテルに関わる移籍市場の舞台裏をいくつも明かした。
特にディナモ・ザグレブとは複数のつながりがある。獲得をインテルに譲ったスチッチ、そして特別な推薦を受けてコモが獲得に動いたバトゥリーナの件だ。
「フットボールマネージャーのおかげでバトゥリーナを獲得したのか？ いや、正確にはそうではない。実は、バトゥリーナを私に紹介してくれたのはファブリツィオ・ロマーノだ。ある日、彼に『この選手に興味はある？』と聞かれた。私は『誰？ 知らない選手だ』と答えた。すると、私に会いたがっている代理人がいると説明された。普段は代理人とは会わないが、誰の代理人なのか尋ねた。バトゥリーナという名前を聞いて、聞き覚えがあると思った。
そこで、クラブのデータ部門に彼を調べるよう頼んだ。返事は『数字を見るまでもありません。どんな選手かはもう知っています』というものだった。それでも私は『念のため確認してほしい』と頼んだ。彼はディナモ・ザグレブでプレーしていたので、セリエAにすぐ適応できるか知りたかった」
「実際、我々が当初獲得したかったのはペタル・スチッチだった。そう、インテルのスチッチだ。彼についてはディナモ・ザグレブとすでに合意に達していた。当時の経緯をすべて正確に覚えているわけではないが、クラブとの合意はあった。問題は、代理人が要求した手数料が移籍金とほぼ同額だったことだ。そこで、交渉を続けても意味がないと判断した。
スチッチはインテルへ行き、我々にはバトゥリナを獲得する機会が訪れた。実際には、我々が探していたのはスチッチに近い特徴を持つ、8番タイプの選手だった。だが、バトゥリナの獲得は魅力的な機会だった。データを調べたところ、すべて良好だったので、獲得を進めることにした」
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