コモの会長ミルワン・スワルソがLNSの記者ハニフ・タムリンのインタビューに応じ、コモとインテルに関わる移籍市場の舞台裏をいくつも明かした。
特にディナモ・ザグレブとは複数の選手を巡る接点があった。コモはスチッチの獲得をインテルに譲る一方、特別な情報提供をきっかけにバトゥリーナの獲得に動いた。
コモの会長ミルワン・スワルソがLNSの記者ハニフ・タムリンのインタビューに応じ、コモとインテルに関わる移籍市場の舞台裏をいくつも明かした。
特にディナモ・ザグレブとは複数の選手を巡る接点があった。コモはスチッチの獲得をインテルに譲る一方、特別な情報提供をきっかけにバトゥリーナの獲得に動いた。
「フットボールマネージャーのおかげでバトゥリナを獲得したのか？ いや、正確にはそうではない。実際には、ファブリツィオ・ロマーノからバトゥリナを紹介された。ある日、彼に『この選手のことを知りたいか？』と言われたんだ。私は『誰だ？ 知らないな』と答えた。すると、私に会いたがっている代理人がいると説明された。普段は代理人とは会わないが、誰のことなのか尋ねた。バトゥリナという名前を聞いて、聞き覚えがあると思った。
そこで、クラブのデータ部門に彼を調べるよう頼んだ。返ってきた答えは『数字を見るまでもありません。誰なのかはすでに知っています』というものだった。それでも私は『とにかく確認してくれ』と念を押した。彼はディナモ・ザグレブでプレーしており、セリエAにすぐ適応できるかどうかを知りたかったんだ」
「実際、当初獲得したかった選手はペタル・スチッチだった。そう、インテルのあの選手だ。彼の獲得については、すでにディナモ・ザグレブと合意に達していた。当時の経緯をすべて正確に覚えているわけではないが、クラブとの合意はできていた。問題は、代理人が要求した手数料が移籍金とほぼ同額だったことだ。その時点で、交渉を続ける意味はないと判断した。
スチッチはインテルへ行き、我々にはバトゥリーナを獲得する機会が巡ってきた。実際には、我々はスチッチにより近い特徴を持つ、8番タイプの選手を探していた。だが、バトゥリーナの獲得は興味深いチャンスだった。データを分析したところ、すべて良好だったので、獲得を進めることにした」
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