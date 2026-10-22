「フットボールマネージャーのおかげでバトゥリナを獲得したのか？ いや、正確にはそうではない。実際には、ファブリツィオ・ロマーノからバトゥリナを紹介された。ある日、彼に『この選手のことを知りたいか？』と言われたんだ。私は『誰だ？ 知らないな』と答えた。すると、私に会いたがっている代理人がいると説明された。普段は代理人とは会わないが、誰のことなのか尋ねた。バトゥリナという名前を聞いて、聞き覚えがあると思った。

そこで、クラブのデータ部門に彼を調べるよう頼んだ。返ってきた答えは『数字を見るまでもありません。誰なのかはすでに知っています』というものだった。それでも私は『とにかく確認してくれ』と念を押した。彼はディナモ・ザグレブでプレーしており、セリエAにすぐ適応できるかどうかを知りたかったんだ」