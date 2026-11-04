コモはチャンピオンズリーグで夢を見続けようとしている。誰もを驚かせたいという思いを胸に、フランスでのアウェー戦でランスとも対戦する。試合を前にSky Sportの取材に応じたスポーツディレクターのチャーリー・ルディは、コモがこの試合や初めてのチャンピオンズリーグ出場をどう受け止めているかに加え、ケアンの最新の復帰見通しを含むピッチ上での今後の動きや、引き続き活発な移籍市場での動きについても語った。
Getty Images
翻訳者：
コモのスポーツディレクター、ルーディ氏「ケーンが11月末に復帰することを願っている。ファブレガスの要望に応えるため、世界中にスカウトを派遣している」
チャンピオンズリーグに向けた重要な節目
「これは重要な節目だ。今年の課題は、3日ごとの試合で競争力を発揮することだった。非常に熱気のあるこの場所で、僕たちのサッカーをするために来た。勢いを欠いた試合もあったが、僕たちの挑戦はここで自分たちのサッカーをし、ファンにさらに誇りに思ってもらうことだ」
11月末のケアン
「ケーン？ 状態は良くなっている。クラブは復帰まで5週間とする発表をしたが、その期間を短縮し、11月末までにピッチで見られることを願っている」
ファブレガスのために世界中でスカウト活動
「我々にとって監督はクラブの発展の中心にいる。その上で、監督とともに戦略を練らなければならない。我々の強みは、ファブレガスの考えを読み、何を必要としているかを理解することだ。視察には長い時間をかけ、スカウトが世界中を回っている。我々にはあらゆるものがそろっている。若者の性格面についても分析する。会長から監督まで足並みがそろっていることが違いを生む」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。