「我々にとって監督はクラブの発展の中心にいる。その上で、監督とともに戦略を練らなければならない。我々の強みは、ファブレガスの考えを読み、何を必要としているかを理解することだ。視察には長い時間をかけ、スカウトが世界中を回っている。我々にはあらゆるものがそろっている。若者の性格面についても分析する。会長から監督まで足並みがそろっていることが違いを生む」