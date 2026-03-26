コモのスポーツディレクター、ルディがニコ・パスの将来について語った。「彼がチームに残留する可能性は高い。ヨーロッパの舞台が我々にとって有利に働いている」。そしてファブレガスについては……

コモのスポーツディレクターが、コモのサポーターに希望を与えた。「ニコ・パズがもう1年、我々と共にいる可能性は高い」。カラルベルト・ルディ氏は、ラジオ・ラジオ・ロ・スポルトのインタビューで、このアルゼンチン人攻撃的ミッドフィールダーがイタリアを離れるという移籍市場の噂を否定した。

イタリア人スポーツディレクターの発言は以下の通りだ。「いつも言っていることだが、他人の意思をコントロールすることはできない。我々は彼を非常に高く評価しており、彼も我々を非常に気に入っている。もし欧州カップ戦に出場できれば、それは我々にとって有利に働くだろう。ワールドカップという要素はあるものの、彼が残留する可能性は今日でも依然として高い」。

現在、ニコ・パスの移籍権はレアル・マドリードが保有しており、同クラブはこの攻撃的ミッドフィールダーに対して、夏にチームへ呼び戻すための買い戻し条項を設けている。この条項は2026年の夏の移籍市場において900万ユーロで発動可能となり、2027年には1100万ユーロに引き上げられる予定だ。 スペインの『マルカ』紙の報道によると、レアル・マドリードは今夏、2004年生まれのこの選手の買い戻しオプションを必ず行使する見込みだ。なぜなら、現在6000万～7000万ユーロの価値がある選手を、わずかな金額で獲得できるからである。 しかし、同紙の報道とは対照的に、コモのスポーツディレクターは、特にチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、ニコ・パスが少なくともあと1年はイタリアに残留できると確信している。以下は、コモのスポーツディレクターによるその他の発言である：