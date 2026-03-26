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コモのスポーツディレクター、ルディがニコ・パスの将来について語った。「彼がチームに残留する可能性は高い。ヨーロッパの舞台が我々にとって有利に働いている」。そしてファブレガスについては……

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コモのスポーツディレクターが、クラブの2人の主力選手の将来について語る

コモのスポーツディレクターが、コモのサポーターに希望を与えた。「ニコ・パズがもう1年、我々と共にいる可能性は高い」。カラルベルト・ルディ氏は、ラジオ・ラジオ・ロ・スポルトのインタビューで、このアルゼンチン人攻撃的ミッドフィールダーがイタリアを離れるという移籍市場の噂を否定した。

イタリア人スポーツディレクターの発言は以下の通りだ。「いつも言っていることだが、他人の意思をコントロールすることはできない。我々は彼を非常に高く評価しており、彼も我々を非常に気に入っている。もし欧州カップ戦に出場できれば、それは我々にとって有利に働くだろう。ワールドカップという要素はあるものの、彼が残留する可能性は今日でも依然として高い」。

現在、ニコ・パスの移籍権はレアル・マドリードが保有しており、同クラブはこの攻撃的ミッドフィールダーに対して、夏にチームへ呼び戻すための買い戻し条項を設けている。この条項は2026年の夏の移籍市場において900万ユーロで発動可能となり、2027年には1100万ユーロに引き上げられる予定だ。 スペインの『マルカ』紙の報道によると、レアル・マドリードは今夏2004年生まれのこの選手の買い戻しオプションを必ず行使する見込みだ。なぜなら、現在6000万～7000万ユーロの価値がある選手を、わずかな金額で獲得できるからである。 しかし、同紙の報道とは対照的に、コモのスポーツディレクターは特にチャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合、ニコ・パスが少なくともあと1年はイタリアに残留できると確信している。以下は、コモのスポーツディレクターによるその他の発言である：

  • ファブレガスの未来

    「これまで何度か話し合いました。現時点では、私たちは完全に足並みを揃えており、彼の意向とコモの意向は完全に一致しています。 我々は成長を続けていきたいと考えており、彼にはこれ以上ないほどのリソースを提供しています。彼に関わるような特別なオファーが市場に出ない限り、我々は共に歩み続けるつもりです。我々が彼に提供できるものについて話し合うことはできますが、他者が彼に何を提供できるかについては話し合う必要はありません。現時点では、彼が我々を去ってしまうことを全く恐れてはいません」。

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  • チャンピオンズリーグとコッパ・イタリア

    「クラブにとって歴史的な2つの目標であり、どちらかを選ぶことはできませんし、選びたくもありません。我々は若く、強く、勤勉で、プレーすることや練習することに意欲的ですから……。10月か11月に、我々の目標はすべての試合に勝つことだと話しました。それが監督の考えです。もちろん、両方達成するのは難しいかもしれませんが、2つの目標を前にして、どちらかを選ぶことはできません。両方を達成するために全力を尽くします」

  • 今シーズン

    「今の立場に立てるなんて想像もできなかった。ただ夢見るだけだった。私たちは成長し、より良くなるために努力している。このチームには大きな価値があること、そしてセスク・ファブレガスが選手たちの能力を引き出す天才であることは確信していた。4位入りを夢見ているが、まだ道のりは長い」。

  • 市場とイタリア人

    「イタリア人選手については？ これは少し複雑な問題です……イタリアのサッカー界における外国人による投資を制限する財政的な事情があるほか、手法面での問題もあります…… スペインでは、我々が実践しているサッカーのスタイルに近い選手が多い。それに、我々が獲得した2004年や2005年生まれの選手たちは、すでにセリエAのトップチームでプレーしているが、イタリア国内ではそうした選手を見つけるのが難しい。将来的に即戦力となる選手を育成するため、ユース部門において『イタリアらしさ』を重視した育成に多大な投資を行っている。そのための作業グループは、想像以上に大規模なものだ。 まず統計的な一次選別を行い、その後さらに5つの選別段階があります……スカウトは、その選手がファブレガスの戦術に適合するかどうかを見極めなければなりません。次に、技術的に我々と相性が良いかを確認し、試合中のプレーにおける性格プロファイリングを行い、怪我の履歴をチェックし、最後に人間性について確認します。その後、候補者の名前が私とファブレガスに提案され、我々が最良だと判断した選手を獲得するのです」。


  • リーグ優勝について

    「インテルにはスクデットを獲得するだけのすべてが揃っていると思う。最も戦力のあるチームだし、それほど心配する必要はないだろう。我々は自分たちの運命に集中する。勝つべきチームが勝てばいいが、インテルが優勝候補だ」

  • ユヴェントス対ローマ

    「どちらかを選ばせないでください。どちらも非常に危険ですから。私たちにはもう一つの切り札があります。それは、若くして天賦の才を持つ監督です。彼は有能で、この局面をベテランの指揮官のように巧みに切り抜けています。まだ多くの試合が残っていますが、ファブレガスが私たちの切り札です」

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