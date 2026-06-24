コモは、カイキ・ブルーノ・ダ・シルバの獲得を正式に発表する準備を進めている。2003年生まれのブラジル人左サイドバックは、クルゼイロから1400万ユーロで移籍。今シーズン32試合で4アシストを記録し、今朝マルペンサ空港に到着した。メディカルチェックを経て、正式発表となる見込みだ。
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コモに新左SBカイキが加入。メディカルチェック済み。「ファブレガスはスター」。詳細はこちら
カイキの言葉
「コモのプロジェクトに参加でき、とても嬉しいです。まもなくメディカルチェックを受けます。神様の御加護があればすべてうまくいくでしょう。ファブレガスとプレーできることも光栄です。彼は私のスターであり、とても尊敬しています」とカイキは検査前に語った（TMW報道）。
6か月後
カイキは1月加入の可能性があった。しかしコモへの移籍は夏に延期され、このほど破談となった。契約満了のアルベルト・モレノに代わり、ファブレガス監督の下でアレックス・ヴァッレとポジションを争う見込みだ。
チャロバに要注意
守備陣も補強へ。右SBはドルトムントのヤン・クート、左SBはチェルシーのトレヴォ・チャロバが候補。ただしチャロバはFFPで移籍金が嵩む恐れがある。チェルシーはハコボ・ラモンにも関心だが、ニコ・パス同様、レアル・マドリードも注目している。