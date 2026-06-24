コモに新左SBカイキが加入。メディカルチェック済み。「ファブレガスはスター」。詳細はこちら

「コモのプロジェクトに参加でき、とても嬉しいです。まもなくメディカルチェックを受けます。神様の御加護があればすべてうまくいくでしょう。ファブレガスとプレーできることも光栄です。彼は私のスターであり、とても尊敬しています」とカイキは検査前に語った（TMW報道）。