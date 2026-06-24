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Cruzeiro v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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コモに新左SBカイキが加入。メディカルチェック済み。「ファブレガスはスター」。詳細はこちら

コモ
クルゼイロ
移籍情報
Kaiki

ブラジルから、ロンバルディアのクラブ史上初の欧州シーズンに向けて、極めて重要な補強が実現した

コモは、カイキ・ブルーノ・ダ・シルバの獲得を正式に発表する準備を進めている。2003年生まれのブラジル人左サイドバックは、クルゼイロから1400万ユーロで移籍。今シーズン32試合で4アシストを記録し、今朝マルペンサ空港に到着した。メディカルチェックを経て、正式発表となる見込みだ。

  • カイキの言葉

    「コモのプロジェクトに参加でき、とても嬉しいです。まもなくメディカルチェックを受けます。神様の御加護があればすべてうまくいくでしょう。ファブレガスとプレーできることも光栄です。彼は私のスターであり、とても尊敬しています」とカイキは検査前に語った（TMW報道）。

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  • 6か月後

    カイキは1月加入の可能性があった。しかしコモへの移籍は夏に延期され、このほど破談となった。契約満了のアルベルト・モレノに代わり、ファブレガス監督の下でアレックス・ヴァッレとポジションを争う見込みだ。

  • チャロバに要注意

    守備陣も補強へ。右SBはドルトムントのヤン・クート、左SBはチェルシーのトレヴォ・チャロバが候補。ただしチャロバはFFPで移籍金が嵩む恐れがある。チェルシーはハコボ・ラモンにも関心だが、ニコ・パス同様、レアル・マドリードも注目している。