チャンピオンズリーグ初参戦を迎えるコモのメンバーが固まりつつある。ブテズとの契約延長に続き、ヤン・クートとカイキの加入も決定。細部調整のみ残っている。
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コモにヤン・クートとカイキが加入：ファブレガスが率いるチームの新たなサイドバックとは
移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、コモはブラジル人SBヤン・クートとカイキの獲得を決めた。クートはドルトムントから2027年6月までのレンタルで加入し、給与はドルトムントが負担。
カイキはクルゼイロから1400万ユーロの完全移籍で、月曜に正式決定の見込みだ。
卓越したドリブルと攻撃的なプレースタイルが特徴のヤン・クートは2002年生まれ。ヨーロッパで長くプレーし、ジローナやブラガで経験を積んだ。 ブラジル代表経験もあるが、昨季は出場機会が限られた。それでも1500分の出場時間で3ゴール3アシストを記録した。
コモでは、クルゼイロ所属の2003年生まれカイキ・ブルーノが彼と共闘する。以前から移籍が噂され、セリエA加入は延期されただけだった。 カイキには約1500万ユーロを投資。ベロオリゾンテのクラブ出身で、代表デビュー済み。欧州複数クラブが獲得を争った。