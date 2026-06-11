コモにヤン・クートとカイキが加入：ファブレガスが率いるチームの新たなサイドバックとは

卓越したドリブルと攻撃的なプレースタイルが特徴のヤン・クートは2002年生まれ。ヨーロッパで長くプレーし、ジローナやブラガで経験を積んだ。 ブラジル代表経験もあるが、昨季は出場機会が限られた。それでも1500分の出場時間で3ゴール3アシストを記録した。





コモでは、クルゼイロ所属の2003年生まれカイキ・ブルーノが彼と共闘する。以前から移籍が噂され、セリエA加入は延期されただけだった。 カイキには約1500万ユーロを投資。ベロオリゾンテのクラブ出身で、代表デビュー済み。欧州複数クラブが獲得を争った。