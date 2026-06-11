Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Yan Couto of DortmundGetty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

コモにヤン・クートとカイキが加入：ファブレガスが率いるチームの新たなサイドバックとは

コモ
移籍情報
セリエ A

ロンバルディア州のチームに二重の打撃。

チャンピオンズリーグ初参戦を迎えるコモのメンバーが固まりつつある。ブテズとの契約延長に続き、ヤン・クートとカイキの加入も決定。細部調整のみ残っている

  • 移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、コモブラジル人SBヤン・クートとカイキの獲得を決めたクートはドルトムントから2027年6月までのレンタルで加入し、給与ドルトムントが負担


    カイキはクルゼイロから1400万ユーロの完全移籍で、月曜に正式決定の見込みだ

    • 広告

  • 卓越したドリブルと攻撃的なプレースタイルが特徴のヤン・クートは2002年生まれヨーロッパで長くプレーし、ジローナやブラガで経験を積んだ。 ブラジル代表経験もあるが、昨季は出場機会が限られたそれでも1500分の出場時間で3ゴール3アシストを記録した


    コモでは、クルゼイロ所属の2003年生まれカイキ・ブルーノが彼と共闘する。以前から移籍が噂され、セリエA加入は延期されただけだった。 カイキには約1500万ユーロを投資。ベロオリゾンテのクラブ出身で代表デビュー済み。欧州複数クラブが獲得を争った。