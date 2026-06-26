他の獲得候補クラブには勝ち目なし。ファブリツィオ・ロマーノによると、コモはレアル・マドリードからニコ・パズを6000万ユーロで買い戻すことで合意。ただし、レアルは新たな買い戻し条項を確保している。
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コモとレアル・マドリードが合意。ニコ・パスを獲得したが、買い戻し条項付き。
レアルの戦略
レアル・マドリードはニコ・パスの買い戻し条項を発動。コモには今月末まで6000万で優先的に買い戻せる権利を与えた。他のクラブには7000万で提示している。
コモとの協定
その中にはインテルも含まれていたが、ネラッズーリには動く時間がなかった。コモが6000万ユーロを支払う一方、レアル・マドリードは買い戻し金額を8000万ユーロに引き上げた。ニコ・パスは湖畔でチャンピオンズリーグを戦うことになる。
選手の意志が決め手となる
複数の情報筋によると、コモのこの動きは、背番号10の明確かつ確固たる意思によるものだという。同選手は現在、アルゼンチン代表として2026年ワールドカップに出場するため北米に滞在中だが、セスク・ファブレガス監督率いるチームに残留したいという意向を表明していた。