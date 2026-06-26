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Grafica nuova CM Nico Paz Como 2.1Calciomercato/Getty Images

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コモとレアル・マドリードが合意。ニコ・パスを獲得したが、買い戻し条項付き。

コモ
移籍情報
レアル・マドリー
ニコラス・パス

攻撃的MF巡り、ラリアーニとブランコスが再合意

他の獲得候補クラブには勝ち目なし。ファブリツィオ・ロマーノによるとコモはレアル・マドリードからニコ・パズを6000万ユーロで買い戻すことで合意。ただし、レアルは新たな買い戻し条項を確保している。

  • レアルの戦略

    レアル・マドリードはニコ・パスの買い戻し条項を発動。コモには今月末まで6000万で優先的に買い戻せる権利を与えた。他のクラブには7000万で提示している。

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  • コモとの協定

    その中にはインテルも含まれていたが、ネラッズーリには動く時間がなかった。コモが6000万ユーロを支払う一方、レアル・マドリードは買い戻し金額を8000万ユーロに引き上げた。ニコ・パスは湖畔でチャンピオンズリーグを戦うことになる。

  • 選手の意志が決め手となる

    複数の情報筋によると、コモのこの動きは、背番号10の明確かつ確固たる意思によるものだという。同選手は現在、アルゼンチン代表として2026年ワールドカップに出場するため北米に滞在中だが、セスク・ファブレガス監督率いるチームに残留したいという意向を表明していた。