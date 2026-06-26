複数の情報筋によると、コモのこの動きは、背番号10の明確かつ確固たる意思によるものだという。同選手は現在、アルゼンチン代表として2026年ワールドカップに出場するため北米に滞在中だが、セスク・ファブレガス監督率いるチームに残留したいという意向を表明していた。