違いはすべて、ここにある。コモは、明確で現代的なサッカー哲学を体現するチームを築いた。ファブレガスは、他人の判断に身を委ねる監督ではない。自ら移籍市場を主導するマネージャーだ。イングランドの監督たちのように。それだけではない。彼は少数株主でもある。獲得した選手たちには共通する特徴があり、その年齢や姿勢は、監督自身が表現したいサッカーと、その構想にかみ合っている。これこそ、私たちがあまりに安易に使いがちな言葉「プロジェクト」の意味だ。

ヘスス・ロドリゲスは19歳、バトゥリーナは22歳。ほかにもディアオやラモンがいる。そして、その歩みを象徴するのがニコ・パスだ。レアル・マドリーに買い戻し条項を認める形で約600万で加入し、今夏には6000万で引き留められた。彼を中心に一つのシステム全体が育っていたからだ。その正しさはピッチ上で証明された。

そして昨日、世界中が見守るなか、マンチェスター・ユナイテッドのどの選手よりも輝いたのは、このアルゼンチン人だった。「本当に」優れた選手、今でも「マンチェスター・ユナイテッドにふさわしい選手」と評されるであろう選手は、コモでプレーしていた。