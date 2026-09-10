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翻訳者：
コモが夢のデビュー。セスク・ファブレガス監督率いるチームがRBライプツィヒを粉砕し、チャンピオンズリーグの舞台への到来を告げる
セリエBから欧州のスターへ、彗星のごとき飛躍
ちょうど4年前の2022年9月10日、コモはセリエBの下位に沈み、ホームでズュートティロルに0-2の屈辱的な敗戦を喫していた。そこから2026年9月10日まで時を進めると、その変貌ぶりはまさに奇跡的だ。ラリアーニは初のチャンピオンズリーグの試合にただ出場しただけではない。RBライプツィヒのような強豪を圧倒し、何十年にもわたって語り継がれるであろうパフォーマンスで退けた。
ファブレガスはこの一週間、試合の重要性をあえて控えめに語り、試合前には報道陣に対して「ライプツィヒ戦も、ほかの試合と何ら変わらない一戦になる」と話していた。この心理的な妙手は明らかに選手たちにも浸透しており、この大会の常連であるドイツ勢を相手にしても、大舞台にのまれる様子は一切なかった。一方でライプツィヒはスタジアムの雰囲気とホームチームの強度に動揺したように見えたのに対し、コモは明確な意図と落ち着きを持ってプレーし、自分たちがヨーロッパのエリートの一角にふさわしい存在であることを示した。
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バトゥリナとディアオが圧倒的なパフォーマンスで輝く
試合前の話題の多くはニコ・パスの創造性あふれる輝きに集中していたが、この歴史的な夜に主役の座を奪ったのは別のスターたちだった。パスはまだフィジカル面で100％の状態ではなかったものの、それでも2つの重要なアシストを記録して格の違いを示した。しかし、この夜の主役はマルティン・バトゥリナだった。クロアチア人プレーメーカーは、タソス・ドゥヴィカスの巧みな折り返しに素早く反応し、冷静かつ正確に仕留める圧巻の一撃で、コモにとってチャンピオンズリーグ初得点を記録した。
バトゥリナを支えたのが、コモでのキャリアが浮き沈みの激しいものとなっているアサネ・ディアオだ。見事なデビューシーズンを送った一方で、昨季は負傷に苦しむ難しい時期を経験したディアオだが、木曜日には破壊力抜群の本来の姿を取り戻した。ウイングではほとんど捕まえようがない存在で、絶えずライプツィヒの守備陣に仕掛けて後退を強いると、最後は54分にパスのお膳立てからコモの3点目を突き刺し、そのパフォーマンスを締めくくった。これに、絶え間ない運動量と高い決定力を見せたタソス・ドゥヴィカスの働きが加わった。ドゥヴィカスは、ゴール前での嗅覚だけでなく、現代的な9番としてのリンクマン能力も示しており、コモの攻撃陣は今大会屈指の破壊力を備えたものに見えた。途中出場のマキシモ・ペローネは、アディショナルタイムにニコ・パスのスルーパスを仕留めて4-1とし、スコアに華を添えた。
戦術的熟練とファブレガスの青写真
コモの流動的なプレーはコーチングスタッフの手腕を示すものであり、あらゆる動きがまるでタッチライン際からファブレガスによって振り付けられているかのようだった。引いて守り、引き分けに持ち込もうとするチームではなかった。相手を窒息させようとするチームだった。戦術的なセットアップによって、コモのミドルブロックはひとたびトリガーが入ると猛烈なプレスへ移行し、ライプツィヒはボールを持って決して落ち着くことができなかった。
この「ビッグクラブ」のメンタリティーこそが、最も見る者を感心させている点である。ライプツィヒが後半に反撃を試みた時でさえ、コモは慌てなかった。むしろ自分たちの原則をさらに徹底し、技術的優位を生かしてプレッシャーをかいくぐった。短く鋭いパス交換で相手を横に動かし、その後に縦への決定的なパスを送り込むボールの扱い方は、ファブレガス時代の象徴となっている。
イタリアサッカーにとって大陸での新たな道しるべ
イタリアのフットボールファンにとって、コモのパフォーマンスは新鮮な空気のようなものだった。そして、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるアタランタの全盛期と比較されるのも当然だった。セリエAのクラブが、これほど抑えの利かない積極性と攻撃的な意図をもって欧州の一戦に臨んだのは久しぶりである。このコモはカルチョの新時代を体現している。勇敢さ、技術力、そして既存の秩序にひるまない姿勢によって定義される時代だ。イタリアサッカーの成長をそのまま示す存在であり、賢明な補強と明確なプレーアイデンティティーによって、より小さなクラブが最高レベルでどう戦えるかという青写真を示している。
リーグフェーズはまだ始まったばかりだが、スタディオ・シニガッリアから届く結果に欧州全体が確実に注目することになるだろう。このクラブは、興味深いプロジェクトから、どの相手にとっても恐るべき現実へと変貌を遂げた。今後の国内戦、パルマ戦とローマ戦に向けて、ファブレガスはチームに地に足をつけ続けさせようとするはずだが、ファンが大きな夢を見ることは許されるだろう。
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