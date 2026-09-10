試合前の話題の多くはニコ・パスの創造性あふれる輝きに集中していたが、この歴史的な夜に主役の座を奪ったのは別のスターたちだった。パスはまだフィジカル面で100％の状態ではなかったものの、それでも2つの重要なアシストを記録して格の違いを示した。しかし、この夜の主役はマルティン・バトゥリナだった。クロアチア人プレーメーカーは、タソス・ドゥヴィカスの巧みな折り返しに素早く反応し、冷静かつ正確に仕留める圧巻の一撃で、コモにとってチャンピオンズリーグ初得点を記録した。

バトゥリナを支えたのが、コモでのキャリアが浮き沈みの激しいものとなっているアサネ・ディアオだ。見事なデビューシーズンを送った一方で、昨季は負傷に苦しむ難しい時期を経験したディアオだが、木曜日には破壊力抜群の本来の姿を取り戻した。ウイングではほとんど捕まえようがない存在で、絶えずライプツィヒの守備陣に仕掛けて後退を強いると、最後は54分にパスのお膳立てからコモの3点目を突き刺し、そのパフォーマンスを締めくくった。これに、絶え間ない運動量と高い決定力を見せたタソス・ドゥヴィカスの働きが加わった。ドゥヴィカスは、ゴール前での嗅覚だけでなく、現代的な9番としてのリンクマン能力も示しており、コモの攻撃陣は今大会屈指の破壊力を備えたものに見えた。途中出場のマキシモ・ペローネは、アディショナルタイムにニコ・パスのスルーパスを仕留めて4-1とし、スコアに華を添えた。