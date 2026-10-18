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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

コモがフィレンツェで3-1の勝利。ニコ・パスが躍動し、リベラーリがゴールを決めた。

フィオレンティーナ 対 コモ
セリエ A
フィオレンティーナ
コモ

セリエA第7節、フランキでフィオレンティーナがコモに1-3で敗戦

セリエA第7節、セスク・ファブレガス監督率いるコモが、パオロ・ヴァノーリ監督率いるフィオレンティーナの本拠地で3-1の勝利を収めた。両チームの勝ち点差は10に広がり、コモが14、フィオレンティーナは4のまま、順位表の下から2番目につけている。元フィオレンティーナのケアンは負傷で欠場コモにとって、この試合はチャンピオンズリーグの2試合に挟まれる形となった。今週はフェイエノールトに敗れ、来週はマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。このため、スペイン人指揮官はリベラリとカクレを先発に起用するなど、適度なターンオーバーを行った。


前半は目まぐるしい展開となった。両チームが何度かチャンスを迎えた後、30分を少し過ぎたところでコモがリベラリのゴールを皮切りに立て続けに得点。リベラリにとってはセリエA初ゴールだった（フィオレンティーナ側は攻撃の起点となったミジャのゴンサウベスに対するプレーに抗議）。続いてニコ・パスがヘディングで決めた。その後、フィオレンティーナは前に出てポングラチッチがゴールを挙げた。さらに同選手が再びネットを揺らしたものの、オフサイドで取り消された。後半は前半ほどの見せ場はなく、56分にこの試合で最も際立ったニコ・パスのアシストからドゥヴィカスが決め、事実上勝負を決めた。


フィオレンティーナ 1-3 コモ

得点者：32分 リベラリ（コモ）、36分 ニコ・パス（コモ）、42分 ポングラチッチ（フィオレンティーナ）、56分 ドゥヴィカス（コモ）




  • ゴールと主なプレー

    92分 - ラモンがベトより先にボールに触れ、コモのゴールを守る

    78分 - 再びファジョーリが狙うも、ビュテがまたもCKに逃れる

    76分 - ビュテがファジョーリのシュートを阻む

    75分 - エンジエに決定機。がら空きのゴールを前に、ヘディングシュートをポストに当てる

    66分 - カイキに4点目のチャンスが訪れるも、シュートはポングラチッチにブロックされる

    61分 - カクレのシュートをデ・ヘアがセーブ。こぼれ球にリベラリも反応するが、ボールはCKに

    56分 - ニコ・パスが見事に組み立てたカウンターから、ドゥヴィカスへラストパス。右足のシュートが、対応の定まらないデ・ヘアの股間を抜けてゴールに収まる

    53分 - フィオレンティーナに再びチャンス。しかしエンドゥールの弱い左足シュートはビュテに難なくセーブされ、好機を逃す

    48分 - 後半最初のチャンスはエンジエ。ファジョーリのパスを受け、飛び出したビュテの頭上をループシュートで越すが、ボールはわずかに枠外へ

    前半45＋4分 - マスタントゥオーノが左足で蹴った完璧なFKがファーポストへ。そこでポングラチッチが右足のボレーで同点ゴールを決める。しかし、VARによる長い確認の末、オフサイドで取り消される

    43分 - マスタントゥオーノが右足で逆サイドを狙うも、シュートはポスト際を通って枠外へ

    42分 - ヒメネスの右足シュートがCKに逃れられる。CKからの混戦でポングラチッチがゴールを決める

    36分 - アウェーチームが追加点。バジェのクロスにニコ・パスが頭で合わせ、ネットを揺らす

    32分 - リベラリがボールを収め、左足でファーポスト側へシュート。デ・ヘアを破り、ファーポスト側に決める。コモの攻撃の起点となったミジャのゴンサルベスに対するプレーには疑問も残る

    30分 - マスタントゥオーノがペッレグリーノへ好パス。シュートはラモンの見事な守備に阻まれ、ビュテがセーブする

    25分 - ニコ・パスのヘディングシュートをデ・ヘアがCKに逃れる

    17分 - ゴンサルベスが狙うも、ビュテが阻む

    15分 - ダ・クーニャがシュートを放ち、デ・ヘアが片手でCKに逃れる。そのCKからドゥヴィカスとリベラリにチャンス

    11分 - 再びゴンサルベス。今度はファジョーリへつなぎ、ファジョーリはドリブルで相手をかわしてシュートを放つが、CKに逃れられる

    10分 - ゴンサルベスがエンジエへ巧みなスルーパス。しかしエンジエはシュートを打てない

  • 公式スタメン・試合記録

    フィオレンティーナ対コモ 1-3


    得点者：32分 リベラーリ（C）、36分 ニコ・パス（C）、42分 ポングラチッチ（F）、56分 ドゥヴィカス（C）


    フィオレンティーナ（4-2-3-1）：デ・ヘア；ヒメネス（69分 ドド）、ドラグシン、ポングラチッチ、ヴィエリー（63分 バルデペーニャス）；エンドゥール（79分 ベト）、ファジョーリ；マスタントゥオーノ（69分 ブレシャニーニ）、ゴンサウヴェス（63分 ニョント）、エンジエ；ペッレグリーノ。監督：ヴァノーリ


    コモ（4-2-3-1）：ビュテス；スモルチッチ、ケンプフ、チャロバー（13分 ラモン）、バジェ（46分 カイキ）；ミジャ、ダ・クーニャ（83分 リッチ）；リベラーリ（83分 カンブワラ）、パス（61分 ペローネ）、カクレ；ドゥヴィカス。監督：ファブレガス


    主審：ディ・ベッロ

    警告：バジェ（C）、ニコ・パス（C）、ラモン（C）、エンドゥール（F）、マスタントゥオーノ（F、ベンチで）

    退場：なし

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