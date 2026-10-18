92分 - ラモンがベトより先にボールに触れ、コモのゴールを守る

78分 - 再びファジョーリが狙うも、ビュテがまたもCKに逃れる

76分 - ビュテがファジョーリのシュートを阻む

75分 - エンジエに決定機。がら空きのゴールを前に、ヘディングシュートをポストに当てる

66分 - カイキに4点目のチャンスが訪れるも、シュートはポングラチッチにブロックされる

61分 - カクレのシュートをデ・ヘアがセーブ。こぼれ球にリベラリも反応するが、ボールはCKに

56分 - ニコ・パスが見事に組み立てたカウンターから、ドゥヴィカスへラストパス。右足のシュートが、対応の定まらないデ・ヘアの股間を抜けてゴールに収まる

53分 - フィオレンティーナに再びチャンス。しかしエンドゥールの弱い左足シュートはビュテに難なくセーブされ、好機を逃す

48分 - 後半最初のチャンスはエンジエ。ファジョーリのパスを受け、飛び出したビュテの頭上をループシュートで越すが、ボールはわずかに枠外へ

前半45＋4分 - マスタントゥオーノが左足で蹴った完璧なFKがファーポストへ。そこでポングラチッチが右足のボレーで同点ゴールを決める。しかし、VARによる長い確認の末、オフサイドで取り消される

43分 - マスタントゥオーノが右足で逆サイドを狙うも、シュートはポスト際を通って枠外へ

42分 - ヒメネスの右足シュートがCKに逃れられる。CKからの混戦でポングラチッチがゴールを決める

36分 - アウェーチームが追加点。バジェのクロスにニコ・パスが頭で合わせ、ネットを揺らす

32分 - リベラリがボールを収め、左足でファーポスト側へシュート。デ・ヘアを破り、ファーポスト側に決める。コモの攻撃の起点となったミジャのゴンサルベスに対するプレーには疑問も残る

30分 - マスタントゥオーノがペッレグリーノへ好パス。シュートはラモンの見事な守備に阻まれ、ビュテがセーブする

25分 - ニコ・パスのヘディングシュートをデ・ヘアがCKに逃れる

17分 - ゴンサルベスが狙うも、ビュテが阻む

15分 - ダ・クーニャがシュートを放ち、デ・ヘアが片手でCKに逃れる。そのCKからドゥヴィカスとリベラリにチャンス

11分 - 再びゴンサルベス。今度はファジョーリへつなぎ、ファジョーリはドリブルで相手をかわしてシュートを放つが、CKに逃れられる

10分 - ゴンサルベスがエンジエへ巧みなスルーパス。しかしエンジエはシュートを打てない