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コモがチェルシーのDF獲得へ。セリエA王者のインテルも移籍競争に加わるか。
コモがチャロバに正式オファー
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、コモがDFチャロバに正式オファーを出した。元チェルシー、アーセナルMFのセスク・ファブレガスが率いるこのセリエAクラブは、来季チャンピオンズリーグ出場権獲得を受け戦力補強を進めている。8歳からチェルシーに所属するチャロバは、欧州の舞台でチームを牽引する主要ターゲットとされている。
移籍金は非公開だが、チェルシーはコバム育ちの彼へのオファーに前向きだ。昨季は公式戦47試合に出場しプレミアで3得点を挙げたものの、クラブは守備補強費を確保するため売却も辞さない構え。契約は2028年まで残っており、チェルシーは交渉で有利だ。
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インテル・ミラノが状況を注視している
獲得に興味を示しているのはコモだけではない。セリエA王者インテルもチャロバの獲得を検討している。欧州で実績のある選手を求めるインテルにとって、プレミアリーグで多才さを示した彼は魅力的な選択肢だ。入札合戦になれば、チェルシーはアカデミー出身の彼から多額の移籍金を得られる可能性がある。
インテルはスクデット連覇とCL制覇を狙う。チャロバにとってCL出場は大きな魅力だ。チェルシーは10位に終わり来季欧州大会に出場できないため、移籍はさらに魅力的になる。
トゥヘル監督の信念とイングランドの風景
クラブでの将来が不透明でも、チャロバはイングランド代表のトゥヘル監督に高く評価されている。トゥヘルは負傷したリヴラメントに代わり、直前にチャロバをW杯代表に招集。マグワイアではなくチャロバを選んだことは、26歳の彼がまだトップレベルで貢献できる証拠だ。
本大会の初戦2試合（クロアチア戦4-2勝利、ガーナ戦0-0引き分け）では出場機会がなく、代表キャップも1にとどまるため、負傷者が出ない限り出場は難しいだろう。それでも、トゥヘルが再びマグワイアではなくチャロバーを招集したことは、彼の評価が高い証拠だ。
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チェルシーの移籍改革が続く
新監督シャビ・アロンソは守備陣再編のためチャロバの放出を検討している。後継候補にはクリスタル・パレスのラクロワとコモのラモンが挙げられる。さらにアタランタのパレストラとは5100万ポンドで合意し、来季の守備強化を狙う。
マルク・ククレジャのレアル・マドリード移籍で左サイドバック補強も急務となり、リーズ・ユナイテッドのガブリエル・グドムンドソンが候補に浮上。チャロバの退団が濃厚な今夏、スタンフォード・ブリッジの入れ替えは止まらない。