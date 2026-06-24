移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、コモがDFチャロバに正式オファーを出した。元チェルシー、アーセナルMFのセスク・ファブレガスが率いるこのセリエAクラブは、来季チャンピオンズリーグ出場権獲得を受け戦力補強を進めている。8歳からチェルシーに所属するチャロバは、欧州の舞台でチームを牽引する主要ターゲットとされている。

移籍金は非公開だが、チェルシーはコバム育ちの彼へのオファーに前向きだ。昨季は公式戦47試合に出場しプレミアで3得点を挙げたものの、クラブは守備補強費を確保するため売却も辞さない構え。契約は2028年まで残っており、チェルシーは交渉で有利だ。







