ただし、このオファーだけではフィオレンティーナからまだゴーサインを得るには至っていない。フィオレンティーナはキーンを退団させる可能性を慎重に検討しており、最終的な了承を出す前に、同等の代役を見つけることを望んでいる。ただ、その作業は現時点で決して簡単ではない。





一方で、コモは状況を見守っている。クラブはすでに動きを見せており、今はフィレンツェからの返答を待っている段階だ。コモの経営陣は、今後48時間以内にフィオレンティーナから最終回答を得たいと考えている。



