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ライブ
cm grafica kean como 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

コモがケアン獲得に向けてフィオレンティーナへのオファーを引き上げ、期限を設定した。4000万ユーロを提示し、返答を48時間待つ。

コモ
フィオレンティーナ
移籍情報
モイーズ・キーン

コモが、イタリア代表のセンターフォワード獲得に向けてフィオレンティーナへ新たなオファーを提示。

コモがモイーズ・キーン獲得に本腰。コモはイタリア代表FWに対し、フィオレンティーナへ新たなオファーを提示した。最初の提示額をさらに引き上げた形だ。 ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、総額パッケージは4000万ユーロ近くに達し、固定額に加えてボーナス、さらに将来の再売却時の割合が盛り込まれた複数構成となっているという。

  • ただし、このオファーだけではフィオレンティーナからまだゴーサインを得るには至っていない。フィオレンティーナはキーンを退団させる可能性を慎重に検討しており、最終的な了承を出す前に、同等の代役を見つけることを望んでいる。ただ、その作業は現時点で決して簡単ではない。


    一方で、コモは状況を見守っている。クラブはすでに動きを見せており、今はフィレンツェからの返答を待っている段階だ。コモの経営陣は、今後48時間以内にフィオレンティーナから最終回答を得たいと考えている。


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