『Bild』紙によると、DFB代表チーム内は、世間の印象よりずっと緊張し、不和だったという。
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コミュニケーション不全、退屈なW杯合宿、デニズ・ウンダフを巡る論争。ユリアン・ナーゲルスマンへの批判が噴出している。
ナゲルスマン監督は、米・メキシコ・カナダ大会前後の言動で選手や一部関係者の反感を買った。代表監督の判断が混乱を招いていたという。
象徴的なのがデニズ・ウンダフの起用法だ。ビルト紙によると、ナゲルスマンはVfBシュトゥットガルト所属のFWウンダフに批判的だったという。
グループリーグ最終戦のエクアドル戦を前に、コーチ陣は好調の29歳を先発させるべきか議論した。DFBスポーツディレクターのルディ・フェラーも助言したが、ナゲルスマンは結局、ウンダフをベンチスタートさせた。
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ナゲルスマン監督と選手たちの会話はほとんどない。
ナゲルスマン監督には、ワールドカップ敗退前からコミュニケーションに問題があるとの報道があった。選手起用を長く伝えず、特にウンダフへの対応がチームを困惑させたという。
『ビルト』紙が「ジグザグな方針」と呼ぶこの混乱のもう一人の犠牲者がオリバー・バウマンだった。ナゲルスマンは大会中、彼に正ゴールキーパーだと信じ込ませていた。 ホッフェンハイムのGKはブンデス最終節まで知らなかったが、3月ごろからノイアーの復帰が水面下で進んでいたという。
選手との個別面談はほとんど行わず、自由時間はコーチ陣やキャンプに同行していた妻レナと過ごした。夫婦で自転車で練習場へ向かった際、一部の選手から「不適切」と見なされた。
さらに、合宿そのものにも不満が集中した。 選手たちは、ウィンストン・セーラムの宿舎が人里離れすぎて余暇の選択肢が少なく、「退屈極まりない」と漏らした。一方、シカゴでのプレシーズンキャンプでは代表スターたちにより充実した環境が用意されていた。多くの選手が大会中も同様の宿舎を望んでいたという。
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クロップがナゲルスマンの後任でDFBを率いるか？
ドイツ代表は月曜日の夜、下馬評を覆したパラグアイにPK戦4－5で敗れ、2026年W杯16強戦で早期敗退した。
ナゲルスマン監督は試合直後、辞任を否定。「望まれるなら続ける。そうでないなら言ってほしい」とMagentaTVに語った。フェラー氏も支持を表明した。
それでも、ワールドカップでドイツがまたも早期敗退したため、38歳のナゲルスマンが今後も続投できるかは不透明だ。当初予定されていたドイツサッカー連盟（DFB）の記者会見は急きょ中止となり、ベルント・ノイエンドルフ会長は、ナゲルスマン、フェラー、アンドレアス・レッティグ事務局長と最初の予備協議を行ったと発表した。
後任候補としてはユルゲン・クロップの名前が繰り返し挙がっており、Skyによると、DFBがナゲルスマン（契約は2028年まで）を早期解任した場合、クロップは就任する用意があるという。