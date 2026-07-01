ナゲルスマン監督には、ワールドカップ敗退前からコミュニケーションに問題があるとの報道があった。選手起用を長く伝えず、特にウンダフへの対応がチームを困惑させたという。

『ビルト』紙が「ジグザグな方針」と呼ぶこの混乱のもう一人の犠牲者がオリバー・バウマンだった。ナゲルスマンは大会中、彼に正ゴールキーパーだと信じ込ませていた。 ホッフェンハイムのGKはブンデス最終節まで知らなかったが、3月ごろからノイアーの復帰が水面下で進んでいたという。

選手との個別面談はほとんど行わず、自由時間はコーチ陣やキャンプに同行していた妻レナと過ごした。夫婦で自転車で練習場へ向かった際、一部の選手から「不適切」と見なされた。

さらに、合宿そのものにも不満が集中した。 選手たちは、ウィンストン・セーラムの宿舎が人里離れすぎて余暇の選択肢が少なく、「退屈極まりない」と漏らした。一方、シカゴでのプレシーズンキャンプでは代表スターたちにより充実した環境が用意されていた。多くの選手が大会中も同様の宿舎を望んでいたという。