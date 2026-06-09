バイエルンのレジェンドは、元同僚でワールドカップ優勝メンバーのマヌエル・ノイアーの代表復帰は妥当だとする一方、ユリアン・ナーゲルスマン監督のチームへの激励に不備があったと指摘した。
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「コミュニケーションがうまくいかない！」トーマス・ミュラー、W杯を前にドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンを批判
「コミュニケーションに問題があったため、議論が加熱したのは当然です」と38歳の彼はranのインタビューで語った。「ただしスポーツ面では納得しています」。彼は以前の正ゴールキーパー、オリバー・バウマンの「格下げ」とは見ていない。「彼は準備し、必要な時にチームを助けてくれるべきです」
マヌエル・ノイアーはW杯直前のテストマッチを欠場。バウマンはアメリカ戦で好パフォーマンスを見せた。
ノイアー（40）は「体調が良ければ、ゴール前で最高の存在感を示す」と語る。とはいえ、それは微妙なニュアンスや「感覚」の問題だ。だから心配無用だ。なぜなら我々はすでに目撃している。バウマンは守備力だけでなく精神面でも優れている。マヌが出場できないときは、彼がその穴を埋める。
ノイアーはふくらはぎの怪我で直近のフィンランド戦（4-0）とアメリカ戦（2-1）を欠場。特にアメリカ戦ではバウマンが好セーブを連発し、その実力を示した。
試合後、彼は自身のパフォーマンスに「非常に満足している」と語り、大会直前にナゲルスマン監督がノイアーを代表に招集し、自分が控えになった経緯についても初めて詳細に語った。
「最初は辛かったし、個人的な気持ちとしてはあまり良い気分ではなかった」とバウマンはRTLで語った。それでも代表チームを諦めることはなかった。「最初から、自分がチームのためにいることは明らかだった。来ないという選択肢はなかった。何しろ、これは僕にとってもワールドカップなのだから。チームを助け、自分の役割を果たしたい。 今は自分とチームに集中するだけだ」と語った。