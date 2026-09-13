Getty
翻訳者：
コビー・メイヌーがマンチェスター・ダービーへの強いこだわりを明かす マンチェスター・ユナイテッドの若手有望株はシティ戦で再び勝利を狙う
マンチェスター・ダービーの重要性
メイヌーは、将来を期待されたアカデミーの有望株からトップチームの重要な存在へと成長してきただけに、マンチェスター・ダービーの激しさはよく知っている。マンチェスター・ユナイテッドが両クラブにとって199回目の対戦に向けて準備を進める中、21歳のメイヌーはこの一戦と歩んできた自身の長い歴史を振り返った。育成年代を通じて何度もマンチェスター・シティと対戦してきたメイヌーは、この試合がイングランドのフットボール日程の中でも他とは違う重みを持つことを理解している。
『ユナイテッド・レビュー』の取材に応じたメイヌーは、この一戦への個人的な思いについて次のように語った。「自分にとって大きな意味がある。アカデミーで育っていく中で、シティとはシーズンに2回対戦するし、いつだって一番大きな試合なんだ。ファンとしてもそれは分かっていたけど、コーチたちもその重要性を強調していたし、僕たちにとっては常に大きなライバル関係だった。だから本当に楽しみにしている」
- Getty Images Sport
FAカップ決勝の栄光を振り返る
メイヌーがユナイテッドの一員として、おそらく最も象徴的なパフォーマンスを披露した日から2年が経った。ウェンブリーで行われた2024年FAカップ決勝でシティを2-1で破る記憶に残る勝利へとクラブを導いた一戦だ。この日の午後、MFは決勝点となる2点目を決めてマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、その瞬間に国内屈指の有望株としての地位を確固たるものにした。赤、白、黒のバケットハットをかぶったメイヌーが祝福を受ける光景は、今もユナイテッドのファンの記憶に深く刻まれている。
自身のゴールとタイトル獲得を振り返り、メイヌーは次のように語った。「素晴らしい一日だった。ダービーで得点するのはいつだって信じられないことだけど、FAカップ決勝となれば、その喜びはさらに大きい。そしてそのまま勝てたんだ。そういう日は、一生忘れない。ウェンブリーで、ライバル相手に、タイトルを勝ち取る。そんな瞬間は夢見るものだ。本当に信じられないよ。あのバケットハットもまだ持っているし、試合の時のマフラーもいくつかまだ持っている。ああ、あれはずっと大切にするよ！」
再びダービー勝利を目指す
両チームが再び激突に向けて準備を進める中、マイヌーはマンチェスター・シティ戦での勝利がもたらす心理的な後押しを十分に理解している。ユナイテッドは大きな改善を示してきた一方で、マレスカ率いるチームを倒すには、ほぼ完璧なパフォーマンスが必要だと分かっている。このMFは、チームに慢心はないと強調しており、このダービーを今季残りの戦いにおける行方を左右し得る重要な一戦と捉えている。
マイヌーにとって、目標は明確だ。今年序盤に築いた優位を継続し、リーグの他クラブにメッセージを送ることである。「シティに勝つのは、いつだってポジティブなことだし、シーズンにとっても大きい。チームを勢いづける助けになるから、僕たちはそれを軽く考えるつもりはないし、大きな一戦だと分かっている。勝てればいいね」とマイヌーは語った。
- (C)Getty Images
マイケル・キャリックの指導の下で
マイケル・キャリック体制で敗戦を免れたのがリーズ・ユナイテッドだけというオールド・トラッフォードでの圧倒的なホーム成績を見れば、元マンチェスター・ユナイテッド主将の影響力は明らかだ。メイヌーのような若いMFにとって、同じポジションで最高レベルのプレーを経験した監督の存在は、かけがえのない財産となっている。
「大好きだったよ［キャリックの下でやることが］。本当にたくさん助けてもらった。特に、あれだけ経験豊富なMFで、このクラブでこれだけ多くを勝ち取ってきた人だからね。彼が話してくれることや、与えてくれる指示はどんなものでも本当に金言なんだ。だから、彼の下で学び、彼のためにプレーできたのは良かった」と語った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。