メイヌーは、将来を期待されたアカデミーの有望株からトップチームの重要な存在へと成長してきただけに、マンチェスター・ダービーの激しさはよく知っている。マンチェスター・ユナイテッドが両クラブにとって199回目の対戦に向けて準備を進める中、21歳のメイヌーはこの一戦と歩んできた自身の長い歴史を振り返った。育成年代を通じて何度もマンチェスター・シティと対戦してきたメイヌーは、この試合がイングランドのフットボール日程の中でも他とは違う重みを持つことを理解している。

『ユナイテッド・レビュー』の取材に応じたメイヌーは、この一戦への個人的な思いについて次のように語った。「自分にとって大きな意味がある。アカデミーで育っていく中で、シティとはシーズンに2回対戦するし、いつだって一番大きな試合なんだ。ファンとしてもそれは分かっていたけど、コーチたちもその重要性を強調していたし、僕たちにとっては常に大きなライバル関係だった。だから本当に楽しみにしている」