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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

コビー・マイヌーは2026年W杯で出場時間ゼロに終わった。フランスとの「意味のない」3位決定戦では、ミッドフィルダーに「怪我のふり」をするよう指示されたマンチェスター・ユナイテッドのスターの最新情報。

コビー・メイヌー
イングランド
ワールドカップ
フランス 対 イングランド
フランス

マンチェスター・ユナイテッドのコビー・マイヌーは、イングランド代表として2026年ワールドカップを1分もプレーせずに終えた。フランスとの3位決定戦を欠場した後、トーマス・トゥヘル監督は21歳のこのMFについて新たなコメントを発表。中には、彼が「意味のない」試合を避けるため怪我を装うよう促されたという衝撃的な主張もある。

  • トゥヘル監督、直前の負傷者発生を認める

    トゥヘル監督は、イングランドがフランスを6－4で破った3位決定戦でマイヌーがメンバーから外れた理由を背中の怪我だと明かした。監督が選手をローテーションする中、このMFはマイアミでついにチャンスを得ると期待されていたが、またしてもベンチから試合を見守るだけだった。 試合前、イングランドサッカー協会（FA）もマイヌーの欠場を正式に発表した。

    試合後、トゥヘル監督は負傷の詳細を説明した。 「コビーは昨日の朝の最後のトレーニングで負傷した」とドイツ人指揮官は説明した。「トレーニング中に背中に鋭い痛みを感じ、プレーできる状態ではなかった」この結果、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身である彼は、公式戦出場時間ゼロで大会を終え、キャリントンへ戻ることとなった。



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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    バット氏、試合ボイコットを「ナンセンス」と訴える

    負傷報道の前、元マンUMFニッキー・バットが「馬鹿げた」3位決定戦を避けるためマイヌーは怪我を装うべきだったと発言し物議を醸した。バットはイングランドが準決勝でアルゼンチンに敗れた後、トゥヘル監督の若手起用を痛烈に批判した。

    「もし僕がマイヌーなら出場を拒否する。怪我をしたと言うよ」とバットはパディ・パワーに語った。「あんな扱いを受けた後、あれは馬鹿げた試合だ。彼はまだ1分もプレーしていないのに、今さらこの無意味で気取った親善試合に出てシーズン全体を棒に振る可能性のある怪我をするなんて……あり得ない。」

  • ネヴィル、新進女優について説明を求める

    ノックアウトステージでマイヌーをベンチに置いた采配は大きな議論を呼んでいる。多くのファンや評論家は、準決勝の大敗中にこのMFがなぜ起用されなかったのかと疑問を投げかける。ゲイリー・ネヴィルも『The Overlap』で批判に加わり、マイヌーが起用されなかった理由を説明するのは当然だと述べた。ネヴィルは、デクラン・ライスが病気と怪我で「疲れ果てていた」にもかかわらず、マイヌーがベンチに留まったと指摘した。

    準決勝後、ネヴィルは「正直、我々は完全に疲れ果てていた。ペナルティエリアから出られず、中盤の選手たちは脚が止まり、後ろに下がっていた」と語った。 今日の試合を見れば、デクランは初日から調子が良くなかった。それは大きな問題だ。彼にはボールに追いつくエネルギーもスピードもなかった。コビー・マイヌーなら疑問を投げかけるだろう、そうじゃないか？」



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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    新シーズンを前にしたオールド・トラッフォードの懸念

    イングランドに残ったキャリックやマンチェスター・ユナイテッドのコーチ陣には心配だ。マイヌーは昨季後半、キャリックの指導で急成長した。新シーズンが迫る今、レッドデビルズは中盤の要を長期離脱させられない。

    8月22日のハル・シティとの開幕戦まで残り1か月。トゥヘル監督が「鋭い痛み」と表現したこの故障から回復する時間は限られている。北米遠征の疲労と悔しさを乗り越え、21歳の彼は今、リハビリに集中しなければならない。