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コビー・マイヌーは2026年W杯で出場時間ゼロに終わった。フランスとの「意味のない」3位決定戦では、ミッドフィルダーに「怪我のふり」をするよう指示されたマンチェスター・ユナイテッドのスターの最新情報。
トゥヘル監督、直前の負傷者発生を認める
トゥヘル監督は、イングランドがフランスを6－4で破った3位決定戦でマイヌーがメンバーから外れた理由を背中の怪我だと明かした。監督が選手をローテーションする中、このMFはマイアミでついにチャンスを得ると期待されていたが、またしてもベンチから試合を見守るだけだった。 試合前、イングランドサッカー協会（FA）もマイヌーの欠場を正式に発表した。
試合後、トゥヘル監督は負傷の詳細を説明した。 「コビーは昨日の朝の最後のトレーニングで負傷した」とドイツ人指揮官は説明した。「トレーニング中に背中に鋭い痛みを感じ、プレーできる状態ではなかった」この結果、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身である彼は、公式戦出場時間ゼロで大会を終え、キャリントンへ戻ることとなった。
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バット氏、試合ボイコットを「ナンセンス」と訴える
負傷報道の前、元マンUMFニッキー・バットが「馬鹿げた」3位決定戦を避けるためマイヌーは怪我を装うべきだったと発言し物議を醸した。バットはイングランドが準決勝でアルゼンチンに敗れた後、トゥヘル監督の若手起用を痛烈に批判した。
「もし僕がマイヌーなら出場を拒否する。怪我をしたと言うよ」とバットはパディ・パワーに語った。「あんな扱いを受けた後、あれは馬鹿げた試合だ。彼はまだ1分もプレーしていないのに、今さらこの無意味で気取った親善試合に出てシーズン全体を棒に振る可能性のある怪我をするなんて……あり得ない。」
ネヴィル、新進女優について説明を求める
ノックアウトステージでマイヌーをベンチに置いた采配は大きな議論を呼んでいる。多くのファンや評論家は、準決勝の大敗中にこのMFがなぜ起用されなかったのかと疑問を投げかける。ゲイリー・ネヴィルも『The Overlap』で批判に加わり、マイヌーが起用されなかった理由を説明するのは当然だと述べた。ネヴィルは、デクラン・ライスが病気と怪我で「疲れ果てていた」にもかかわらず、マイヌーがベンチに留まったと指摘した。
準決勝後、ネヴィルは「正直、我々は完全に疲れ果てていた。ペナルティエリアから出られず、中盤の選手たちは脚が止まり、後ろに下がっていた」と語った。 今日の試合を見れば、デクランは初日から調子が良くなかった。それは大きな問題だ。彼にはボールに追いつくエネルギーもスピードもなかった。コビー・マイヌーなら疑問を投げかけるだろう、そうじゃないか？」
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新シーズンを前にしたオールド・トラッフォードの懸念
イングランドに残ったキャリックやマンチェスター・ユナイテッドのコーチ陣には心配だ。マイヌーは昨季後半、キャリックの指導で急成長した。新シーズンが迫る今、レッドデビルズは中盤の要を長期離脱させられない。
8月22日のハル・シティとの開幕戦まで残り1か月。トゥヘル監督が「鋭い痛み」と表現したこの故障から回復する時間は限られている。北米遠征の疲労と悔しさを乗り越え、21歳の彼は今、リハビリに集中しなければならない。
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