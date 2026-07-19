トゥヘル監督は、イングランドがフランスを6－4で破った3位決定戦でマイヌーがメンバーから外れた理由を背中の怪我だと明かした。監督が選手をローテーションする中、このMFはマイアミでついにチャンスを得ると期待されていたが、またもベンチで試合を見守った。 イングランドサッカー協会（FA）も試合前に声明でマイヌーの欠場を明らかにしていた。

試合後、トゥヘル監督は負傷の詳細を説明した。 「コビーは昨日の朝の最後のトレーニングで負傷した」とドイツ人指揮官は説明した。「トレーニング中に背中に鋭い痛みを感じ、プレーできる状態ではなかった」この結果、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身である彼は、公式戦出場時間ゼロで大会を終え、キャリントンへ戻ることとなった。







