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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

コビー・マイヌーは2026年W杯で出場なし。フランスとの「馬鹿げた」3位決定戦で「怪我を装うよう指示された」とされるマンUのMFの最新情報。

コビー・メイヌー
イングランド
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フランス 対 イングランド
フランス

マンチェスター・ユナイテッドのコビー・マイヌーは、イングランド代表として2026年W杯を1分もプレーせずに終えた。フランスとの3位決定戦を欠場した後、トーマス・トゥヘル監督が21歳の現状を説明した。背景には、彼が「意味のない」試合を避けるため負傷を装うよう促されたという衝撃的な主張がある。

  • トゥヘル監督、直前の負傷者発生を認める

    トゥヘル監督は、イングランドがフランスを6－4で破った3位決定戦でマイヌーがメンバーから外れた理由を背中の怪我だと明かした。監督が選手をローテーションする中、このMFはマイアミでついにチャンスを得ると期待されていたが、またもベンチで試合を見守った。 イングランドサッカー協会（FA）も試合前に声明でマイヌーの欠場を明らかにしていた。

    試合後、トゥヘル監督は負傷の詳細を説明した。 「コビーは昨日の朝の最後のトレーニングで負傷した」とドイツ人指揮官は説明した。「トレーニング中に背中に鋭い痛みを感じ、プレーできる状態ではなかった」この結果、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身である彼は、公式戦出場時間ゼロで大会を終え、キャリントンへ戻ることとなった。



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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    バット氏、試合ボイコットを「ナンセンス」と批判

    負傷報道の前、元マンUMFニッキー・バットが「馬鹿げた」3位決定戦を避けるためマイヌーは怪我を装うべきだったと発言し物議を醸した。バットはイングランドが準決勝でアルゼンチンに敗退した後、トゥヘル監督の若手起用を痛烈に批判した。

    「もし僕がマイヌーなら出場を拒否する。怪我をしたと言うだろう」とバットは語り、「特にああいう扱いを受けた後では、あんな試合は馬鹿げている。彼はまだ1分もプレーしていないのに、今さら無意味な親善試合に先発してシーズンを棒に振るかもしれないなんて、あり得ない」と続けた。

  • ネヴィル、新進女優について説明を求める

    ノックアウトステージでマイヌーをベンチに置いた采配は大きな議論を呼んでいる。多くのファンや評論家は、準決勝の大敗中にこのMFがなぜ起用されなかったのかと疑問を投げかける。ゲイリー・ネヴィルも『The Overlap』で批判に加わり、マイヌーが起用されなかった理由を説明するのは当然だと述べた。ネヴィルは、デクラン・ライスが病気と怪我で「疲れ果てていた」にもかかわらず、マイヌーがベンチに留まったと指摘した。

    準決勝後、ネヴィルは「正直、我々は完全に疲れ果てていた。ペナルティエリアから出られず、中盤の選手も脚が止まり、後ろに下がっていた」と語った。 今日の試合を見れば、デクランは初日から調子が良くなかった。それは大きな問題だ。彼にはボールに追いつくエネルギーもスピードもなかった。コビー・マイヌーなら疑問を投げかけるだろう、なぜ自分は出られなかったのか、と」



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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    新シーズンを前にしたオールド・トラッフォードの懸念

    イングランドに残るキャリックやマンチェスター・ユナイテッドのコーチ陣にとって、このニュースは大きな懸念だ。マイヌーは昨季プレミアリーグ後半、キャリックの指導で飛躍した。新シーズンが迫る今、レッドデビルズは中盤の要を長期離脱させるわけにはいかない。

    8月22日のハル・シティとのリーグ開幕戦まで残り1カ月。トゥヘル監督が「鋭い痛み」と表現したこのけがから回復する時間は多く残されていない。北米遠征で悔しい結果に終わった21歳は、いまリハビリに集中するしかない。