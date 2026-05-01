GQ誌のインタビューでマイヌーは、幼少期に影響を受けた選手と現在尊敬する同世代の選手を語った。初めてレプリカシャツに名前を入れた選手を聞かれると、「［ウェイン］・ルーニーだ。子供の頃、彼はマンチェスター・ユナイテッドの顔で、スターだったから、他の選手を選ぶなんて考えられなかった」と答えた。

もし今の自分が若いファンならと問われると、「ブルーノ・フェルナンデスかアマド・ディアロを選ぶだろう。若い頃、僕は対決が難しいテクニックのあるウインガーが好きだった。ブルーノは素晴らしい選手で、クラブでの実績も言うまでもない。加入してからしばらく経ち、今シーズンもとても活躍している」と語った。