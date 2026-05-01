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コビー・マイヌーは、かつてウェイン・ルーニーに憧れていた。ファンとしてユニフォームに入れるなら、チームメイト2人の名前を選ぶと明かした。また、マンチェスター・ユナイテッドをテーマにしたタトゥーを入れる計画もある。
生粋のレッド・デビルズ
マンチェスター・ユナイテッドの若手マイヌーは長期契約延長に合意し、幼少期から所属するクラブへの生涯にわたる献身を示した。 アカデミー出身の彼はトップチームで不可欠な存在となり、国際的なスターに急成長しても「夢の劇場」の伝統を大切にしている。人生のほとんどをユナイテッドで過ごした21歳は、クラブへの愛着を原動力に、プロとしての野心とピッチ外のアイデンティティを育んでいる。
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ファンから主人公へ
GQ誌のインタビューでマイヌーは、幼少期に影響を受けた選手と現在尊敬する同世代の選手を語った。初めてレプリカシャツに名前を入れた選手を聞かれると、「［ウェイン］・ルーニーだ。子供の頃、彼はマンチェスター・ユナイテッドの顔で、スターだったから、他の選手を選ぶなんて考えられなかった」と答えた。
もし今の自分が若いファンならと問われると、「ブルーノ・フェルナンデスかアマド・ディアロを選ぶだろう。若い頃、僕は対決が難しいテクニックのあるウインガーが好きだった。ブルーノは素晴らしい選手で、クラブでの実績も言うまでもない。加入してからしばらく経ち、今シーズンもとても活躍している」と語った。
生涯の忠誠
イングランド代表のマイヌーは、クラブでの地位を象徴するタトゥーや、一貫して同じクラブでプレーするという現代では珍しいキャリアについて語った。彼は「幼少期からユナイテッドを応援し、オールド・トラッフォードに通い続けてきた。だからタトゥーを入れることは十分にあり得る」と述べた。
また、キャリアを通じてオールド・トラッフォードでプレーする可能性については、「僕はこのクラブが大好きだから、十分にあり得る」と語った。
- AFP
重要なシーズンのクライマックス
マヌーは5月3日（日）のリヴァプール戦に向け、ユナイテッドの準備に全力投球している。勝てば来シーズンのチャンピオンズリーグ出場がほぼ確定し、若きMFにとってリーダーシップを示す絶好の舞台となる。今夏にはワールドカップも控えるため、マンチェスターでのルーツを大切にしながら世界的なスターへ成長するには、国内リーグでの高いパフォーマンスを維持することが不可欠だ。