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Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

コビー・マイヌーはイングランド代表のW杯合宿からマイケル・キャリックにメッセージを送り、マンチェスター・ユナイテッド新監督就任にも反応した。

コビー・メイヌー
マイケル・キャリック
イングランド
マンチェスター・ユナイテッド
ワールドカップ
プレミアリーグ

コビー・マイヌーは、ワールドカップ代表26人に選ばれたことについて、マイケル・キャリックが自分の代表キャリアを救ってくれたと感謝を述べた。マンチェスター・ユナイテッドの若手スターは、「新監督になってから示してくれた信頼に非常に感謝している」と語った。

  • マイヌー、キャリックの正式就任を歓迎

    マンチェスター・ユナイテッドは、暫定監督として結果を残したキャリックに2028年までの正式契約を提示した。この決定にロッカールームは歓喜。マイヌーは「全員がキャプテンを支持していた」と語った。

    フロリダのイングランド代表合宿地でtalkSPORTの取材に応じたマイヌーは「僕たちはこの決定をとても喜んでいる。最初から監督を支持していたし、彼の下では多くの良い試合ができた。彼の指導やマネジメントが大好きで、チーム全員も同じ気持ちだ。彼が正式に監督に就任したとき、みんな本当に嬉しかった」と語った。


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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    アモリムの苦戦からの転機

    わずか数カ月前まで、この21歳がトーマス・トゥヘル監督のワールドカップ代表に選ばれるとは想像できなかった。前任アモリム監督の下ではスタメンから外され、オールド・トラッフォードでの将来に疑問を抱いていた。ポルトガル人監督の下でプレミアリーグの先発はなく、1月にキャリックが就任して状況は一変。

    代表選出に与えたキャリックの影響について、マイヌーは「間違いなく彼のおかげです。ピッチに立たせてくれなかったら、私はここにいなかったでしょう。常に感謝しています」と語った。キャリック体制下ではリーグ17試合中1試合のみ欠場し、欠かせない存在となった。

  • チャンピオンズリーグでの活躍とマンチェスター・ユナイテッドの復活

    マイヌーはユナイテッドの順位上昇と3位フィニッシュに大きく貢献した。先月オールド・トラッフォードで行われたリヴァプール戦では、終盤に決勝点となる3-2のゴールを決めた。この勝利でユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰が確定し、キャリックの監督としての適性も証明された。 キャリックの指導は若者の力を引き出し、マイヌーは「監督に従い、戦い、ピッチで全力を尽くしたい」と語っている。

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images

    トゥヘル監督、ワールドカップへ若手を信頼

    マイヌーは「スリー・ライオンズ」で12試合に出場し、ユーロ2024決勝進出に貢献した。W杯初出場となる今回、イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同居するグループLを突破するため、トゥヘル監督は彼のエネルギーと冷静さを中盤で活かすとみられる。 大会前にチームはフロリダでニュージーランド（6月6日）とコスタリカ（6月10日）と親善試合を行う。

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