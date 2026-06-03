マンチェスター・ユナイテッドは、暫定監督として結果を残したキャリックに2028年までの正式契約を提示した。この決定にロッカールームは歓喜。マイヌーは「全員がキャプテンを支持していた」と語った。

フロリダのイングランド代表合宿地でtalkSPORTの取材に応じたマイヌーは「僕たちはこの決定をとても喜んでいる。最初から監督を支持していたし、彼の下では多くの良い試合ができた。彼の指導やマネジメントが大好きで、チーム全員も同じ気持ちだ。彼が正式に監督に就任したとき、みんな本当に嬉しかった」と語った。



