コビー・マイヌーの新応援歌：マンUファンがイングランド代表MFに「君なしではプレーできない」と歌う

マイヌーはオールド・トラッフォードで忘れられない日曜日を過ごした。77分、決勝点をマークし、マイケル・キャリック率いるチームにリヴァプール戦の重要な勝利をもたらした。この勝利は、単なるダービー制覇ではなく、ユナイテッドの来季チャンピオンズリーグ出場権を正式に確定させた。

マンチェスター・ユナイテッドはマテウス・クーニャとベンジャミン・セスコのゴールで2点を先行したが、リヴァプールはドミニク・ソボスライとコディ・ガクポの得点で追いついた。2－2で停滞した後半77分、マイヌーが今季プレミア初ゴールで試合を決めた。新5年契約を締結したばかりの18歳は、幼少期から愛するクラブでの活躍を誓った。