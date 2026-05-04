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コビー・マイヌーの新応援歌：マンUファンがイングランド代表MFに「君なしではプレーできない」と歌う
5得点が飛び交う白熱の試合で、マヌーがヒーローに
マイヌーはオールド・トラッフォードで忘れられない日曜日を過ごした。77分、決勝点をマークし、マイケル・キャリック率いるチームにリヴァプール戦の重要な勝利をもたらした。この勝利は、単なるダービー制覇ではなく、ユナイテッドの来季チャンピオンズリーグ出場権を正式に確定させた。
マンチェスター・ユナイテッドはマテウス・クーニャとベンジャミン・セスコのゴールで2点を先行したが、リヴァプールはドミニク・ソボスライとコディ・ガクポの得点で追いついた。2－2で停滞した後半77分、マイヌーが今季プレミア初ゴールで試合を決めた。新5年契約を締結したばかりの18歳は、幼少期から愛するクラブでの活躍を誓った。
ビリー・オーシャンにインスパイアされた掛け声
21歳のMFがスカイ・スポーツの試合後インタビューでマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた際、ストレットフォード・エンドからは彼を称える新しいチャントが響いた。このチャントは、ソウルレジェンド、ビリー・オーシャンが1976年にリリースした「Love Really Hurts Without You」のメロディーを使っている。
その後、歌詞はSNSで広まり、キャリック監督の下で彼が戦術的にいかに重要かを示した。サポーターの歌はこうだ。「マイヌー、君なしでは戦えない。君が先発しないと心が張り裂けそうになる」。
ファンが「最高に素晴らしい」曲に反応
新チャントはすぐにSNSで話題となり、ファンは若きスターがようやくスタンドから個別に称賛されることを喜んだ。『Pe Sport Bible』には「ついにマイヌーのチャントができた。しかも最高にカッコいい」「間違いなく名曲」との声が寄せられた。
アウェイ・ホーム問わずユナイテッドサポーターの創造性も注目され、「チャントの独創性は我々が断トツで最高」と語るファンも。別の支持者は「ついにできたマイヌーのチャント、めっちゃクール。次の試合、オールド・トラッフォードで1分目から歌おう。広めて」と続けた。
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「昔、こんな時が来ることを夢見ていた」
試合終了のホイッスルが鳴り、歓迎に感動したマイヌーはスカイ・スポーツに語った。「家族が数人観に来ていた。ここでプレーし、ゴールを決められるなんて恵まれている。昔、こういう瞬間を夢見た。もし弟のコビーが生きていたら、きっと喜んでくれただろう」。
来週末、ユナイテッドはアウェイでサンダーランドと対戦し、マイヌーも再びピッチに立つ予定だ。