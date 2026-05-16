Getty/GOAL
翻訳者：
コビー・マイヌーが、ルーベン・アモリムへの対応と、自身が本当にマンチェスター・ユナイテッドを去るつもりだったかを明かした。
アモリムへの冷遇が退団のきっかけに
オールド・トラッフォードで頭角を現したマイヌーは、アモリム監督が採用した3-4-2-1システムという壁にぶつかった。この布陣にはアカデミー出身の彼に居場所がないように見えた。わずか2年前、FAカップ決勝マンチェスター・シティ戦で劇的な決勝点を奪ったにもかかわらず、彼はプレミアリーグで一度も先発できなかった。 事態は深刻化し、夏市場最終週にはレンタル移籍を志願したが、クラブは認めなかった。
この暗黒の時期について、21歳の彼は出場機会の減少がキャリアを見直すきっかけになったと明かした。移籍までどれほど近づいていたか問われると、マイヌーはスカイ・スポーツにこう語った。「試合に出られないとき、あらゆることを考える。それでも頭にはいつも、マンチェスター・ユナイテッドでプレーし続けたいという思いがあった」
- AFP
戦術的不適合とフェルナンデス要因
アモリム監督は「マイヌーのプレースタイルは主将ブルーノ・フェルナンデスと似すぎている」と公言。そのためマイヌーは「贅沢な控え」以上の役割を得られなかった。本人は「新監督には理想のスタイルがある。合わないなら、それは仕方ない」と受け止めていた。 僕にできるのは、努力してトレーニングに励み、別の視点から物事を見られるようになることだけだ」とマイヌーは説明した。
レギュラーだった選手には精神的な適応が求められた。ベンチが続いた時期を支えてくれたチームメイトと家族に感謝している。 「ほとんどの試合に出場していたのに出場機会が減るのは、常に難しい適応が求められる」と彼は付け加えた。「もちろん、途中出場さえできないのは辛い。だが、家族や友人が、トンネルの先の光を見出す手助けをしてくれた」
「キャリック効果」とチャンピオンズリーグ復帰
1月にマイケル・キャリックがアモリムの後任として復帰して以来、状況は好転した。キャリックはすぐにマイヌーを中盤の要として起用し、チームは直近15試合で10勝。リヴァプールを下し、チャンピオンズリーグ復帰を決めた。
マイヌーはこの若きスターとカリック監督の絆を明かし、ベンチで示される人間味あふれる姿勢を称賛する。「彼は本当にあらゆる面で助けてくれます。ピッチ上では同じポジションを経験しているので、何をすべきか具体的に教えてくれます。また、家族を気にかけてくれるなど、人間としての配慮も忘れません。 単なる仕事ではなく、人間として接してくれる。指導者がプレーヤーの立場を理解してくれていると、選手としてはとても助かる。彼もかつて同じ立場だったからこそ、理解できるのだ」
- Getty Images Sport
イングランド代表への復帰とワールドカップへの野望
マイヌーの復活は国際舞台でも注目されている。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は親善試合のウルグアイ戦と日本戦に彼を招集し、2026年ワールドカップ代表の有力候補とした。新契約を締結したばかりの彼は代表入りを確実にするため、国内リーグの終盤に集中している。
代表でのプレーについて聞かれると、彼は「嬉しいが、浮かれることはない。気を抜かないために、一貫性を保ち、監督やホランドと協力して前へ進みたい。もっと上を目指すよ」と答えた。 「残りの2試合が終わればそれが最優先になるだろうけど、今は自分のコントロール外のこと。自分がコントロールできるのはこの2試合でのプレーだけ。だから、ただ頑張り続けるだけ。あとは運命に任せるよ。」