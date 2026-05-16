コビー・マイヌーが、ルーベン・アモリムへの対応と、自身が本当にマンチェスター・ユナイテッドを去るつもりだったかを明かした。

アモリム監督は「マイヌーのプレースタイルは主将ブルーノ・フェルナンデスと似すぎている」と公言。そのためマイヌーは「贅沢な控え」以上の役割を得られなかった。本人は「新監督には理想のスタイルがある。合わないなら、それは仕方ない」と受け止めていた。 僕にできるのは、努力してトレーニングに励み、別の視点から物事を見られるようになることだけだ」とマイヌーは説明した。

レギュラーだった選手には精神的な適応が求められた。ベンチが続いた時期を支えてくれたチームメイトと家族に感謝している。 「ほとんどの試合に出場していたのに出場機会が減るのは、常に難しい適応が求められる」と彼は付け加えた。「もちろん、途中出場さえできないのは辛い。だが、家族や友人が、トンネルの先の光を見出す手助けをしてくれた」



