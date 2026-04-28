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コビー・マイヌーがマンチェスター・ユナイテッドと長期契約で合意
レッド・デビルズがアカデミーの逸材を獲得
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マイヌーはクラブと新契約で合意し、2031年6月まで延長する。今週正式発表の見込みだ。プロとしての去就が不透明だった時期を経て、クラブはイングランド代表を失う危機を回避した。
21歳の彼は前監督アモリムの下で出番が減り、昨夏と1月に移籍を検討したと伝えられる。しかしキャリック体制で主力に復帰し、今夏のワールドカップでもイングランド代表として出場する見込みだ。
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驚異的な賃上げが明らかになった
新契約により、マイヌーの週給は2万5000ポンドから12万ポンドに4倍になり、さらに業績連動ボーナスも用意されている。 この大幅な昇給は、ストックポート出身の彼の創造性と守備力を軸に、ユナイテッドが戦術的な未来を築こうとしていることを示している。
メインーの復活におけるキャリックの影響
暫定監督キャリックの就任は、マイヌーのキャリアを好転させた。中盤の要としてチームをプレミアリーグ3位に導いたキャリックは、マイヌーの成長と戦術眼を絶賛した。
マイヌーの成長について、指揮官は「試合に出場する機会が少なかったにもかかわらず、復帰後に連続して出場し、素早くリズムを取り戻した。今はとても自然にプレーできている」と語った。
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次はフェルナンデスが再契約か？
ブレントフォード戦の勝利でレッドデビルズは来季CL出場まで残り2ポイントとした。マイヌーはプレミア巻き返しに不可欠だ。クラブは2026-27シーズンのタイトルを目指し、主将フェルナンデスとの新契約も検討している。
2人は今週末、ホームでリヴァプールを迎える一戦にも出場する。