コビー・マイヌーがマンチェスター・ユナイテッドと長期契約で合意

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マイヌーはクラブと新契約で合意し、2031年6月まで延長する。今週正式発表の見込みだ。プロとしての去就が不透明だった時期を経て、クラブはイングランド代表を失う危機を回避した。

21歳の彼は前監督アモリムの下で出番が減り、昨夏と1月に移籍を検討したと伝えられる。しかしキャリック体制で主力に復帰し、今夏のワールドカップでもイングランド代表として出場する見込みだ。