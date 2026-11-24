コパ・アメリカの米国開催をめぐる噂は数カ月にわたって広がっていたが、北中米カリブ海と南米の両連盟が火曜日に共同発表し、正式に決まった。CONCACAFとCONMEBOLは戦略的提携を延長。2023年に始まった協力関係をさらに発展させ、その中心となるのが米国での2028年大会の開催だ。

第49回となる大会は、2028年6月9日から7月9日まで行われる。出場するのはCONMEBOLから10チーム、CONCACAFから6チームの計16チーム。CONCACAFの代表チームは、翌夏に開催予定のゴールドカップを通じて出場権を獲得する。