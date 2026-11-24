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コパ・アメリカ、2028年に米国で開催へ CONCACAFとCONMEBOLが戦略的提携を延長
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何が起きた？
コパ・アメリカの米国開催をめぐる噂は数カ月にわたって広がっていたが、北中米カリブ海と南米の両連盟が火曜日に共同発表し、正式に決まった。CONCACAFとCONMEBOLは戦略的提携を延長。2023年に始まった協力関係をさらに発展させ、その中心となるのが米国での2028年大会の開催だ。
第49回となる大会は、2028年6月9日から7月9日まで行われる。出場するのはCONMEBOLから10チーム、CONCACAFから6チームの計16チーム。CONCACAFの代表チームは、翌夏に開催予定のゴールドカップを通じて出場権を獲得する。
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米国で再び開催
近年、米国ではコパ・アメリカがたびたび開催されており、今回で12年間に3度目となる。2016年にはコパ・アメリカ・センテナリオが米国で開催され、2024年にも2026年ワールドカップの前哨戦ともいえる形で同国で大会が行われた。
これにより、南米最高峰の大会は2大会連続で米国開催となる。
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関係者のコメント
CONCACAF会長でFIFA副会長のビクター・モンタリアーニ氏は、「CONMEBOLとの戦略的提携は、サッカーの発展を図り、加盟協会とその代表チームにより多くの機会を創出するという、我々の連盟の決意を示すものだ」と語った。「2024年の協力に続き、2028年にコパ・アメリカを我々の地域で開催するため、再び力を合わせられることをうれしく思う」
「この合意によって、CONCACAFの6つの代表チームに世界屈指のチームと対戦する新たな機会が生まれると同時に、CONCACAFゴールドカップの競技面での重要性がさらに高まる。CONMEBOL、開催会場、その他の主要な関係者と協力し、大陸全体のサッカーの情熱、質、可能性を示す一流の大会を開催できることを楽しみにしている」
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今後は？
CONCACAFのチームにとって、次の焦点は2027年6月17日から7月11日まで開催予定のゴールドカップとなる。メキシコは2025年大会の決勝で米国男子代表を破っており、前回王者として臨む。
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