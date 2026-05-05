コナー・ギャラガーは、残留争いの最中、ロベルト・デ・ゼルビ監督が「素晴らしい」指導でトッテナムを鼓舞していると明かした。

イタリア人監督率いるスパーズは開幕3試合で7ポイントを獲得し、プレミアリーグ残留へ大きく前進した。

アストン・ヴィラを2-1で下した試合後、MFギャラガーは「監督が個の成長を重視していることが好調の要因」と語った。

「監督は僕らに素晴らしい対応をしてくれ、チームを一つにまとめてくれた」と26歳のギャラガーはロッカールームの雰囲気を記者団に語った。

「監督はマンツーマンで向き合い、信念と自信を取り戻させてくれる。私も大きな違いを感じたし、他の選手たちも同様だ」



