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Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL
Mohamed Saeed

翻訳者：

コナー・ギャラガーは、残留争いの最中、ロベルト・デ・ゼルビ監督が「素晴らしい」指導でトッテナムを鼓舞していると明かした。

コナー・ギャラガー
ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム
リーズ
プレミアリーグ

トッテナムのMFコナー・ギャラガーは、シーズン中に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督がチームに与えた変革について語った。イングランド代表の彼は、イタリア人監督の独自戦術がチームをプレミアリーグ降格圏から脱出させたと確信している。

  • デ・ゼルビが独自のスタイルを打ち出す

    イタリア人監督率いるスパーズは開幕3試合で7ポイントを獲得し、プレミアリーグ残留へ大きく前進した。

    アストン・ヴィラを2-1で下した試合後、MFギャラガーは「監督が個の成長を重視していることが好調の要因」と語った。

    「監督は僕らに素晴らしい対応をしてくれ、チームを一つにまとめてくれた」と26歳のギャラガーはロッカールームの雰囲気を記者団に語った。

    「監督はマンツーマンで向き合い、信念と自信を取り戻させてくれる。私も大きな違いを感じたし、他の選手たちも同様だ」


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  • Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL

    トッテナムでチェルシー時代の調子を取り戻す

    1月にアトレティコ・マドリードからトッテナムに移籍したギャラガーは、ヴィラ・パークでクラブ初得点をマーク。元チェルシー所属の同選手は、デ・ゼルビ監督が自身の過去の成功例を挙げてモチベーションを高めてくれていると明かした。

    イタリア人監督は、プレッシャーがかかる今こそ、彼がウェスト・ロンドンで全盛期だった頃を思い出させ、本来の力を引き出そうとしている。

    「監督は、僕が最高だった時期、特にチェルシー2年目の良いシーズンを思い出させてくれる。あの時の自分に戻り、自分がどれほどプレーできるかを忘れないでほしいと言っている」とギャラガーは語った。

  • 練習場での団結

    戦術の転換は精神面の変化と同じくらい重要だ。ギャラガーは、デ・ゼルビ監督が練習場で示す几帳面な姿勢がチームを一つの方向へ導いていると指摘する。

    ウルブスとアストン・ヴィラを相手に連勝したことは、序盤はまとまりを欠いたチームがようやくそのメッセージを受け止めたことを示している。

    チーム全体の成長について、ギャラガーは「彼がトレーニングやミーティングで行ってきたすべてが素晴らしく、全員が同じ方向を向いている」と語った。

  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    注目はリーズ戦へ

    最近の好結果で楽観論が出ているが、ギャラガーは今後の難しさを認識している。トッテナムは辛うじて降格圏を脱したが、順位は依然として僅差で、次節リーズ戦を前にプレッシャーは続く。

    「やるべきことは山積みだ」とこのミッドフィルダーは警鐘を鳴らした。「次の試合に全力を尽くし、同じパフォーマンスで再び勝てるよう努力する」

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