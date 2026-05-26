チューダー監督の短い任期下で強い疎外感を味わったものの、このMFは幻滅したホームサポーターの信頼を取り戻すため、精神面の強化に集中した。彼は「精神的にはうまく対処できた。戻ってファンに真の実力を見せられると分かっていた。これはまだ始まりに過ぎない。まだ発揮すべき力がたくさんあり、ファンとの絆をさらに深めたい」と語った。