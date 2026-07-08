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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

コッパ・イタリア：予選ラウンドの日程とキックオフ時刻

コッパ・イタリア

2026-27年コッパ・イタリアの最初の4試合

セリエAリーグは2026-27シーズン・コッパ・イタリア予選ラウンドの日程を発表した。対戦カードはヴィチェンツァ対カターニア、アスコリ対ポテンツァ、アレッツォ対ユニオン・ブレシア、ベネヴェント対ラヴェンナ。



日程・キックオフ時刻・会場


  • 大会 日 時間 会場

    LRヴィチェンツァ - カターニア 2026年8月8日 20:00 ロメオ・メンティ・スタジアム（ヴィチェンツァ）


    アスコリ - ポテンツァ 2026年8月8日 20:30

    アスコリ・ピチェーノ、チーノ＆リッロ・デル・ドゥーカ市立スタジアム


    アレッツォ - ユニオン・ブレシア 2026年8月9日 19:45 アレッツォ市立スタジアム


    ベネヴェント - ラヴェンナ 2026年8月9日 21:00 チロ・ヴィゴリート・スタジアム（ベネヴェント）


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