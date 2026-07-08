コッパ・イタリア：予選ラウンドの日程とキックオフ時刻

セリエAリーグは2026-27シーズン・コッパ・イタリア予選ラウンドの日程を発表した。対戦カードはヴィチェンツァ対カターニア、アスコリ対ポテンツァ、アレッツォ対ユニオン・ブレシア、ベネヴェント対ラヴェンナ。
日程・キックオフ時刻・会場
セリエAリーグは2026-27シーズン・コッパ・イタリア予選ラウンドの日程を発表した。対戦カードはヴィチェンツァ対カターニア、アスコリ対ポテンツァ、アレッツォ対ユニオン・ブレシア、ベネヴェント対ラヴェンナ。
日程・キックオフ時刻・会場
LRヴィチェンツァ - カターニア 2026年8月8日 20:00 ロメオ・メンティ・スタジアム（ヴィチェンツァ）
アスコリ - ポテンツァ 2026年8月8日 20:30
アスコリ・ピチェーノ、チーノ＆リッロ・デル・ドゥーカ市立スタジアム
アレッツォ - ユニオン・ブレシア 2026年8月9日 19:45 アレッツォ市立スタジアム
ベネヴェント - ラヴェンナ 2026年8月9日 21:00 チロ・ヴィゴリート・スタジアム（ベネヴェント）
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