クレモネーゼ対サンプドリアの舞台は、ボルツァーノのドルーゾ・スタジアムとなる。この試合はコッパ・イタリア1回戦にあたり、8月17日20時45分キックオフ予定で、Canale 20で生中継される。普段はズュートティロルが本拠地として使用している南チロルの同スタジアムは、安全上の理由からキアーヴァリ開催を認めないとの県庁の判断を受けて選ばれた。今回の開催地変更は、クレモーナのスタディオ・ジーニが使用できないため必要となった。



