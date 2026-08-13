クレモネーゼ対サンプドリアの舞台は、ボルツァーノのドルーゾ・スタジアムとなる。この試合はコッパ・イタリア1回戦にあたり、8月17日20時45分キックオフ予定で、Canale 20で生中継される。普段はズュートティロルが本拠地として使用している南チロルの同スタジアムは、安全上の理由からキアーヴァリ開催を認めないとの県庁の判断を受けて選ばれた。今回の開催地変更は、クレモーナのスタディオ・ジーニが使用できないため必要となった。
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コッパ・イタリア：なぜクレモネーゼ対サンプドリアはボルツァーノで行われるのか、そして32分の1決勝の日程
32強の試合日程
コッパ・イタリア2026/27、1回戦：日程とテレビ放送
パルマ対カターニア、8月14日金曜日18時。テレビ放送：Canale 20
カリアリ対アレッツォ、8月14日金曜日18時30分。テレビ放送：Italia 1
モンツァ対アヴェッリーノ、8月14日金曜日20時45分。テレビ放送：Canale 20
フィオレンティーナ対ベネヴェント、8月14日金曜日21時15分。テレビ放送：Italia 1
カタンツァーロ対ズュートティロル、8月15日土曜日18時。テレビ放送：Canale 20
ウディネーゼ対パドヴァ、8月15日土曜日18時30分。テレビ放送：Italia 1
ヴェネツィア対モデナ、8月15日土曜日20時45分。テレビ放送：Canale 20
トリノ対カッラレーゼ、8月15日土曜日21時15分。テレビ放送：Italia 1
フロジノーネ対ユーヴェ・スタビア、8月16日日曜日18時。テレビ放送：Canale 20
ジェノア対アスコリ、8月16日日曜日18時30分。テレビ放送：Italia 1
エラス・ヴェローナ対ヴィルトゥス・エンテッラ、8月16日日曜日20時45分。テレビ放送：Canale 20
ラツィオ対マントヴァ、8月16日日曜日21時15分。テレビ放送：Italia 1
ピサ対エンポリ、8月17日月曜日18時。テレビ放送：Canale 20
サッスオーロ対チェゼーナ、8月17日月曜日18時30分。テレビ放送：Italia 1
クレモネーゼ対サンプドリア、8月17日月曜日20時45分。テレビ放送：Canale 20
パレルモ対レッチェ、8月17日月曜日21時15分。テレビ放送：Italia 1
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