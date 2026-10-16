コッパ・イタリアが大改革？ セリエAリーグ、グループステージを導入する新方式を検討

セリエA連盟はコッパ・イタリアの大会方式の変更を検討している。実施は2027-28シーズンからとなる。『Gazzetta.it』によると、本日開かれたクラブ総会では「大会の放映権に関する新たな入札に向けた、コッパ・イタリアの大会方式変更の可能性」が検討された。実際、2026-27シーズン終了時には、年間5600万ユーロでメディアセットと結んだコッパ・イタリアの無料放送契約が満了する。同紙のオンライン版によると、セリエA連盟は次回の入札で契約額の引き上げを目指している。