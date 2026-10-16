セリエA連盟はコッパ・イタリアの大会方式の変更を検討している。実施は2027-28シーズンからとなる。『Gazzetta.it』によると、本日開かれたクラブ総会では「大会の放映権に関する新たな入札に向けた、コッパ・イタリアの大会方式変更の可能性」が検討された。実際、2026-27シーズン終了時には、年間5600万ユーロでメディアセットと結んだコッパ・イタリアの無料放送契約が満了する。同紙のオンライン版によると、セリエA連盟は次回の入札で契約額の引き上げを目指している。
Getty Images
翻訳者：
コッパ・イタリアが大改革？ セリエAリーグ、グループステージを導入する新方式を検討
グループステージが復活？
目標は参加チーム数の拡大で、セリエCから大会に出場するチームを増やすことだ。グループステージの導入も検討されており、対象は大会の序盤だ。この方式が最後に採用されたのは2004/05シーズンで、予選ラウンドからノックアウト方式で行う現行制度が導入される前のことだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。