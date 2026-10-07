実現すべき取引なのか。誰もが納得しているわけではない。北米の国内サッカー界は成長を続けており、過去の名声を持つ衰えたスターに頼るのではなく、未来のスター発掘により大きな重点を置くべきではないか。

インテル・マイアミによるさらなる目玉補強について自身の見解を問われた元FCダラスGKヒスロップは、Canadian casinos onlineとの提携で行った取材の中で、GOALにこう語った。「私はネイマールのMLS行きには賛成できない。

「いいかい、MSNの才能は信じられないほどだった。3人がどんな存在だったか、その歴史も特にバルセロナで素晴らしかった。だが、ネイマールはひどいケガをいくつも経験してきた。かつての彼に近い選手だとは思わない。

「そして、その獲得にMLSが払うことになるかもしれない金額を考えれば、3人が再び一緒になるという見世物的な価値を除いて、費用対効果があるかは疑問だ。そうは言っても、ルイス・スアレスもまた衰えてきている。今でも信じられない決定力を持つが、MLSでも他のどこでも、かつてのようなインパクトを残せるだけの運動量があるかは分からない。これは、この競技が何世代にもわたって見てきた最高級のフィニッシャーの一人に対する敬意を欠くものではまったくない。

「ネイマールについても同じだ。たとえ［クリスティアーノ］・ロナウドやメッシがそうではないことを証明し続けているとしても、歳月には誰も逆らえない。だからビジネスの観点から、財政面の観点から言えば、もし私がMLSを任される立場なら、そこに価値があるとは思えない」