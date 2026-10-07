Getty/GOAL
翻訳者：
コストに見合うか。MLSは、ブラジルのスーパースターであるネイマールに「父なる時間」の影が及ぶ中、インテル・マイアミでリオネル・メッシ、ルイス・スアレスとの「MSN」再結成を計画する同選手に警鐘を鳴らされた。
ネイマールのサントスとの契約は満了に近づいている
ネイマールの古巣サントスとの契約は、今年末を前に満了する。34歳となった同選手は、今後について大きな決断を下す必要がある。ここ最近は負傷にも悩まされてきた。
また、2017年に2億2200万ユーロ（1億8800万ポンド／2億4900万ドル）でパリ・サンジェルマンへ移籍し、いまなお史上最高額の選手であり続ける男が、かつてあれほど見る者を魅了し、危険な存在たらしめた創造性の輝きを、まだ備えているのかという疑問の声も上がっている。
- Getty
ネイマールはインテル・マイアミでメッシと合流するのか？
2026年ワールドカップは、ネイマールにとって計画通りのものにはならなかった。あの大会のメンバー選出は大きな見出しを飾ったものの、カルロ・アンチェロッティによって出場時間を制限された結果、ブラジル代表の歴代最多得点者は国際舞台からの引退へとつまずく形になった。
それでも、彼のサッカーへの情熱が衰えたことは一度もない。そして世界中で大勢のファンを魅了してきたその技巧が完全に失われることもない。つまり、新たな挑戦と再出発をまだ求める可能性は十分にあるということだ。
アルゼンチンのGOATであるメッシは、2028年までマイアミとの契約に縛られている。彼は米国に見慣れた顔ぶれを迎え入れることを常としてきた。MLSにおけるネイマールのマーケティング面での魅力は、サー・デイビッド・ベッカムらにとっても明らかだ。
ネイマールとの契約はMLSにとって理にかなっているのか？
実現すべき取引なのか。誰もが納得しているわけではない。北米の国内サッカー界は成長を続けており、過去の名声を持つ衰えたスターに頼るのではなく、未来のスター発掘により大きな重点を置くべきではないか。
インテル・マイアミによるさらなる目玉補強について自身の見解を問われた元FCダラスGKヒスロップは、Canadian casinos onlineとの提携で行った取材の中で、GOALにこう語った。「私はネイマールのMLS行きには賛成できない。
「いいかい、MSNの才能は信じられないほどだった。3人がどんな存在だったか、その歴史も特にバルセロナで素晴らしかった。だが、ネイマールはひどいケガをいくつも経験してきた。かつての彼に近い選手だとは思わない。
「そして、その獲得にMLSが払うことになるかもしれない金額を考えれば、3人が再び一緒になるという見世物的な価値を除いて、費用対効果があるかは疑問だ。そうは言っても、ルイス・スアレスもまた衰えてきている。今でも信じられない決定力を持つが、MLSでも他のどこでも、かつてのようなインパクトを残せるだけの運動量があるかは分からない。これは、この競技が何世代にもわたって見てきた最高級のフィニッシャーの一人に対する敬意を欠くものではまったくない。
「ネイマールについても同じだ。たとえ［クリスティアーノ］・ロナウドやメッシがそうではないことを証明し続けているとしても、歳月には誰も逆らえない。だからビジネスの観点から、財政面の観点から言えば、もし私がMLSを任される立場なら、そこに価値があるとは思えない」
- Getty
ネイマールはバルセロナとパリ・サンジェルマンでメッシとともにプレーした
ネイマールは、少なくとも公の場では、目先の将来についてどのような計画を立てているのかをまだ明かしていない。PSGでもバロンドール8度受賞のメッシと同じピッチに立っており、親友メッシと再び共闘する機会を受け入れる可能性もある。
世界中のファンの想像をかき立ててきた「MSN」再結成は、ブラジルの英雄がどのような決断を下すにせよ実現しないかもしれない。というのも、マイアミでのスアレスの契約は39歳にして満了に近づいているからだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。