マラガが主催した親善大会、トロフェオ・コスタ・デル・ソルで衝撃的な出来事が起きた。フラム対マラガの一戦は2-2で終了したが、その後に混乱が発生。 レアル・マドリーの元指揮官で、現在はイングランドのクラブを率いるアルバロ・アルベロアが、試合終了後の抗議によって退場処分を受けた。
この判定が連鎖的な反応を引き起こした。 勝者を決めるために予定されていたPK戦を行わず、フラムの選手たちはピッチを後にしたため、事実上、開催地のクラブに勝利が与えられる形となった。
マラガが主催した親善大会、トロフェオ・コスタ・デル・ソルで衝撃的な出来事が起きた。フラム対マラガの一戦は2-2で終了したが、その後に混乱が発生。 レアル・マドリーの元指揮官で、現在はイングランドのクラブを率いるアルバロ・アルベロアが、試合終了後の抗議によって退場処分を受けた。
この判定が連鎖的な反応を引き起こした。 勝者を決めるために予定されていたPK戦を行わず、フラムの選手たちはピッチを後にしたため、事実上、開催地のクラブに勝利が与えられる形となった。
ソーシャルメディアで瞬く間に拡散したこの判断について、イングランドのクラブが説明を行った。実際、Cronache di Spogliatoioの報道によれば、PK戦は試合前の取り決めに含まれていなかったという。さらに、イングランドのクラブによれば、PK戦を行えば帰りの便に乗り遅れる現実的なリスクもあった。
夏の親善試合としてはかなり異例の結末となり、フラムは11メートルの“くじ引き”に委ねるのではなく、荷物をまとめることを選んだ。
では、何が起きたのかを詳しく見ていこう。イングランド勢は2-1でリードしていたが、試合終盤に主審がスペイン勢にPKを与え、これをエネコ・ハウレギが決めて2-2の同点となった。
この判定により、アルバロ・アルベロアは激怒。試合終了の笛の直後、抗議によって退場処分を受けた。試合は引き分けで終わり、それでもトロフィーの行方は決まっていなかったため、大会主催者はPK戦の実施を決定した。
しかし、フラムは参加を拒否してロッカールームへ引き揚げた。ピッチに残されたマラガの選手たちは、無人のゴールに向かって象徴的なPKを蹴り込み、その後、自分たちのファンの前でトロフィーを掲げた。
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