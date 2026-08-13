マラガが主催した親善大会、トロフェオ・コスタ・デル・ソルで衝撃的な出来事が起きた。フラム対マラガの一戦は2-2で終了したが、その後に混乱が発生。 レアル・マドリーの元指揮官で、現在はイングランドのクラブを率いるアルバロ・アルベロアが、試合終了後の抗議によって退場処分を受けた。





この判定が連鎖的な反応を引き起こした。 勝者を決めるために予定されていたPK戦を行わず、フラムの選手たちはピッチを後にしたため、事実上、開催地のクラブに勝利が与えられる形となった。







