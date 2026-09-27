アレッサンドロ・コスタクルタは、ミランの元レジェンドで、現在はSkyの解説者を務めている。土曜夜に行われたオペラツィオーネ・ノスタルジアの試合に उपस्थितし、イタリアサッカー界の元名選手たちがピッチに立ったこの一戦の場で、クラブ内の何らかの役職に就く可能性について、カーザ・ミランから声がかかる可能性に関してSportItaliaのインタビューに応じた。
Getty Images Sport
翻訳者：
コスタクルタ「ミラン復帰？ 私たちの何人かには、もはや居場所がない」
以下は、1966年生まれの元DFのコメント。 MilanNews.itが次のように伝えている。 「明確なビジョンが必要だ。私たちの何人かには、もはや居場所はないと思う。 もちろん、私は一度も扉を閉ざしたことはない。55歳で連盟のコミッショナーを務めたことを考えれば、どんな可能性にも扉を開いていることの証明だ。ただ、そうなるとは思わない。正直、私は彼らを求めていないし、彼らも私を求めることはないと思う、ということだ」
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