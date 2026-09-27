以下は、1966年生まれの元DFのコメント。 MilanNews.itが次のように伝えている。 「明確なビジョンが必要だ。私たちの何人かには、もはや居場所はないと思う。 もちろん、私は一度も扉を閉ざしたことはない。55歳で連盟のコミッショナーを務めたことを考えれば、どんな可能性にも扉を開いていることの証明だ。ただ、そうなるとは思わない。正直、私は彼らを求めていないし、彼らも私を求めることはないと思う、ということだ」