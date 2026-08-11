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ライブ
Cardinale Grafica Milan
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

コスタクルタ「ミランはうまく動いた。だが、私たちのミランはヨーロッパで最も多く金を使っていた」

ACミラン
移籍情報
セリエ A

元ACミランDFが語る

アレッサンドロ・“ビリー”・コスタクルタが、元DFで現在はSkyのコメンテーターとして、Corriere dello Sportの取材に応じた。


ミラン

「かなり奇妙なスタートのあと、彼らはうまく動いた。ギラのような非常に優れたDF、チームのためによく働くゴンサロ・ラモスのような良いFWを獲得し、さらにモドリッチの残留も決めた。これは補強に値する。そして私はアモリムが気に入っている。バレージの死後、彼はそのレガシーに触れていて、それが私は良かった。熱狂を取り戻せる監督だと思う。新戦力は優秀で、チームも良い。あとは昨季からいる選手たちがレベルを引き上げる必要がある。そうすればミランはチャンピオンズリーグに戻れる。 あなたたちの時代のレベルに戻るために、このミランに何が足りないか？ 私たちにはヨーロッパで誰よりも金を使うオーナーがいた。今はトップ10にも入っておらず、それは一部の選手の誤った選択にも表れている。彼らはこの2年間で最大の失望だった。性格の問題だったのか、環境の問題だったのかを見極める必要がある。状況が複雑になると、彼らはメンタル面で崩れてしまった。直近のリーグ戦終盤を見れば分かる。私は彼らに責任を求めるのであって、監督やオーナー以上にそちらを問題にしている」と語った。


  • チャンピオンズリーグ

    「PSGは、ここ2年のヨーロッパ、そしておそらく世界でも最強のチームだ。ルイス・エンリケは、選手たちに100％の力を出させている。デンベレ、バルコラ、ドゥエのような素晴らしい選手たちが狂ったように走るのを見れば、彼らが監督を本当に盲目的に信じていることが分かる。次にイタリア勢がチャンピオンズリーグを制するのはいつになるのか？ それは投資の問題に過ぎないが、2003年のように、イタリア勢3クラブが準決勝に進んで支配するようなことは、もう二度と起こらないと思う。インテルのように、イタリアのクラブが再び頂点を争うことはあるだろうが、それも6〜7年は先だ。今はインテルより強いチームが少なくとも7つある。PSG、バイエルン、アーセナル、シティ、リバプール、バルサ、そしてレアルだ」


    イタリア代表の選択

    「マンチーニ？ 私は最善の解決策はコンテだったと思う。マルディーニが選ばれた時点で、私はとても楽観的だった。彼とレオナルドは補完関係にあり、私たちには見えないものを見ているからだ。ピルロには、他の人にはないものが見える。彼らが彼を選んだのなら、私たちには見えていない何かがあったはずだ。私は彼らを信頼し、パオロとレオとともに続けるべきだったと思う。だが、私はマラゴーを知っているし、彼が自分のベストを引き出す術を知っていることも分かっている」


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