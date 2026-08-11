コスタクルタ「ミランはうまく動いた。だが、私たちのミランはヨーロッパで最も多く金を使っていた」

チャンピオンズリーグ

「PSGは、ここ2年のヨーロッパ、そしておそらく世界でも最強のチームだ。ルイス・エンリケは、選手たちに100％の力を出させている。デンベレ、バルコラ、ドゥエのような素晴らしい選手たちが狂ったように走るのを見れば、彼らが監督を本当に盲目的に信じていることが分かる。次にイタリア勢がチャンピオンズリーグを制するのはいつになるのか？ それは投資の問題に過ぎないが、2003年のように、イタリア勢3クラブが準決勝に進んで支配するようなことは、もう二度と起こらないと思う。インテルのように、イタリアのクラブが再び頂点を争うことはあるだろうが、それも6〜7年は先だ。今はインテルより強いチームが少なくとも7つある。PSG、バイエルン、アーセナル、シティ、リバプール、バルサ、そしてレアルだ」





イタリア代表の選択

「マンチーニ？ 私は最善の解決策はコンテだったと思う。マルディーニが選ばれた時点で、私はとても楽観的だった。彼とレオナルドは補完関係にあり、私たちには見えないものを見ているからだ。ピルロには、他の人にはないものが見える。彼らが彼を選んだのなら、私たちには見えていない何かがあったはずだ。私は彼らを信頼し、パオロとレオとともに続けるべきだったと思う。だが、私はマラゴーを知っているし、彼が自分のベストを引き出す術を知っていることも分かっている」



