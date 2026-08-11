コスタクルタ「ミランはうまく動いた。だが、私たちのミランはヨーロッパで最も多く金を使っていた」

アレッサンドロ・“ビリー”・コスタクルタが、元DFで現在はSkyのコメンテーターとして、Corriere dello Sportの取材に応じた。
ミラン
「かなり奇妙なスタートのあと、彼らはうまく動いた。ギラのような非常に優れたDF、チームのためによく働くゴンサロ・ラモスのような良いFWを獲得し、さらにモドリッチの残留も決めた。これは補強に値する。そして私はアモリムが気に入っている。バレージの死後、彼はそのレガシーに触れていて、それが私は良かった。熱狂を取り戻せる監督だと思う。新戦力は優秀で、チームも良い。あとは昨季からいる選手たちがレベルを引き上げる必要がある。そうすればミランはチャンピオンズリーグに戻れる。 あなたたちの時代のレベルに戻るために、このミランに何が足りないか？ 私たちにはヨーロッパで誰よりも金を使うオーナーがいた。今はトップ10にも入っておらず、それは一部の選手の誤った選択にも表れている。彼らはこの2年間で最大の失望だった。性格の問題だったのか、環境の問題だったのかを見極める必要がある。状況が複雑になると、彼らはメンタル面で崩れてしまった。直近のリーグ戦終盤を見れば分かる。私は彼らに責任を求めるのであって、監督やオーナー以上にそちらを問題にしている」と語った。